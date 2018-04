Nyt køkken på Græstedgård

De mange brugerne af Græstedgård i Ølstykke kan godt begynde at glæde sig til et helt nyt køkken i »hestestalden«, skriver Frederiksborg Amts Avis.

På sit seneste møde indstillede Kultur- og Erhvervsudvalget, at rive det gamle køkken ned og etablere et helt nyt for 500.000 kroner, og hvis Økonomiudvalget og byrådet også er med på at frigive pengene, der allerede står på investeringsoversigten for 2018, kan det nye køkken stå klar til brug allerede i august i år.