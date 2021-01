Nyt it-system på kommunekontoret

"Vi vil meget hellere bruge tid på mennesker frem for dokumentation i tunge systemer. Dokumentation er vigtig, så vi har den rette viden om borgerens behov, og derfor er vi glade for at kunne tage et system i brug, der er meget lettere og hurtigere for medarbejderne at anvende. Vi vil hellere bruge tiden på kerneopgaven, nemlig at yde pleje, omsorg og støtte for de borgere, som har behov. Det nye it-system vil gøre det hurtigere og nemmere at dokumentere korrekt. Men det er klart, at det kræver omstilling, og jeg håber på, at man i den her situation lige trækker vejret en ekstra gang, hvis man oplever ulemper i overgangen," fortæller Vicky Holst Rasmussen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.