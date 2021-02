Nyt indbrud i telefon-forretning

Klokken 03.32 blev det anmeldt, at der var indbrud i One Phone i Egedal Centret, og at to maskerede mænd via overvågning kunne ses på stedet.

Patruljer kørte dertil, men de ukendte gerningspersoner befandt sig ikke længere på stedet, og de blev heller ikke udfundet ved rundering i området.