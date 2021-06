Se billedserie Kommunens nye store græsslåmaskine samlet græsset op igen, og det er godt for biodiversiteten. Foto: Thomas Olsen

Nye tider: Udvalgsformand skældt ud for nyslået græsplæne

Egedal - 20. juni 2021 kl. 16:21 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Tidligere er udvalgsformand blevet skældt ud, når kommunen ikke har vedligeholdt grønne områder pænt. I år er udvalgsformand skældt ud, fordi kommunen vedligeholder grønne områder for pænt.

Der er sket en holdningsændring. Tidligere var de fleste opsatte på, at kommunens grønne arealer var nyslåede og velplejede. Nu synes mange, at kommunens grønne områder skal have lov til at passe sig selv til glæde for insekterne og biodiversiteten.

Det siger Bo Vesth (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal.

Skældud Han har i år oplevet at blive ringert op og blive skældt ud, fordi kommunen slår sine grønne områder for pænt.

- Sådan en opringning har jeg aldrig fået før. Foregående år er jeg blevet ringet op, fordi kommunen ikke har slået græsset pænt nok rundt omkring, fortæller han og slår fast:

- Det er dejligt, at flere nu synes, at vi skal gøre noget for biodiversiteten i Egedal.

Egedal Kommune lagde sidste år en biodiversitetsstrategi, og siden har kommunen tilmeldt sig den landsdækkende konkurrence Danmarks Vildeste Kommune.

Arrangement lørdag I lørdags inviterede kommunen grundejerforeninger og boligforeninger til møde på rådhuset, hvor Bo Vesth sammen med kommunens biolog Rikke Uldall Storm-Ringström fortalte om, hvad grundejerforeninger og boligforeninger kan gøre for insekterne og biodiversiteten.

Efterfølgende var der inspiration at hente for alle ved et offentligt arrangement ved den lille »sø« ved rådhuset. Her kunne man bytte stiklinger, få frøblanding med vilde blomster, fiske efter guldsmedelaver og se kommunens nye insektvenlige græsslåmaskine.

- Arrangementet var pænt besøgt. Hen på sensommeren laver vi et arrangement igen. Som kommune skal vi lige finde ud af, hvordan vi spreder budskabet og bedst inspirerer flest muligt til at tænke på biodiversitet, siger Bo Vesth.

Lad græsset gro På mødet for grundejerforeninger og boligforeninger fortalte kommunens biolog Rikke Uldall Storm-Ringström om, hvordan det er muligt at lade grønne fællesarealer i grundejerforeninger og boligforeninger vokse til. Græsset skal slås i foråret og i efteråret, og hen over sommeren skal det have lov at vokse.

Hvis man lader være at gøde og fjerner det græs, man slår forår og efterår, så det ikke giver næring, forbliver jorden mager, og ukrudtet i form af de insektvenlige urter tager over.

- Lægger man en plan, kan man lade arealer vokse til på den måde, og så kan man slå græsset skarpt omkring de vilde områder. Så vil det tydeligt kunne ses, at det er med vilje, at græs og urter får lov at vokse, og så vil områderne som helhed ikke se uplejede ud, forklarer Bo Vesth.

Samler græsset op Han medgiver, at der er forskellige holdninger.

- Nogle vil gerne have helt nyslåede områder. Andre vil gerne lade alt vokse til. Vi agiterer for, at der findes en mellemvej. Den er vi i gang med at bruge på kommunens grønne arealer.

Udenfor rådhuset fremviste den tekniske forvaltning stolt deres nye store græsslåmaskine, der samler græsset op igen. Traditionelt samler så store maskiner ikke det afslåede græs op, men skal der kun slås græs forår og efterår af hensyn til biodiversiteten, skal græsset og den næring, det har, samles op. Det kan kommunen nu gøre på sine nye insektvenlige arealer.