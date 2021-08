Rigtig mange drenge og piger i Egedal Kommune får den såkaldte HPV-vaccine, der beskytter mod en række kræftformer. Foto: Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen.

Nye tal fra SSI: Egedal topper tilslutning til HPV-vaccine

Egedal er blandt de kommuner i Danmark, hvor flest drenge og piger bliver vaccineret mod HPV

Egedal - 27. august 2021 kl. 09:31 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Egedals unge bliver i hobetal vaccineret mod kræft.

Det viser nye tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Faktisk er Egedal én af de kommuner i Danmark, hvor flest piger og drenge får den såkaldte HPV-vaccine, når de bliver femten år gamle.

Helt konkret har 93 procent af piger født i 2008 fået første stik af HPV-vaccinen, mens 90 procent af drengene har modtaget det første prik.

Dermed placerer Egedal sig helt i toppen over kommuner med den højeste tilslutning til HPV-vaccinen - kun Vallensbæk, Dragør og Ballerup kan fremvise en højere tilslutning.

"Det er fantastisk med den høje tilslutning i Egedal, fordi det giver de unge piger og drenge en rigtig god beskyttelse mod en række kræftformer. Vi håber, at mange andre kommuner vil følge Egedals gode eksempel", siger Overlæge Janne Bigaard fra Kræftens Bekæmpelse.

Tilslutningen til første stik af HPV-vaccination i Region Hovedstaden ligger på 88 procent for piger født i 2008 og 86 procent for drengene i samme aldersgruppe. Det er næsten på niveau med landsgennemsnittet på 89 procent for pigerne og 87 procent for drengene.

Forældre skal oplyses Kræftens Bekæmpelse og apoteker rundt om i landet er i øvrigt gået sammen for at oplyse forældre om muligheden for at beskytte børn mod kræft med HPV-vaccination. Det er nemlig håbet, at 95 procent får første stik og 90 procent bliver færdigvaccineret.

"Vi håber på en god snak med de besøgende på apoteket - og at det kan bidrage til, at endnu flere vælger at få deres børn HPV-vaccineret. Vi tror på, at tilslutningen blandt drenge og piger i hovedstaden kan komme endnu højere op, og at drengene kan komme op på samme niveau som pigerne", siger Malou Ketelsen fra Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Frederikssund.

En rundspørge fra marts foretaget af DMA Research for Kræftens Bekæmpelse viser, at over halvdelen af drenge-forældrene savner viden om, hvad HPV-vaccination beskytter imod. Mens stort set alle ved, at HPV-vaccination beskytter mod livmoderhalskræft, er det kun 7 ud af 10, der ved, at vaccinen beskytter mod analkræft, og kun 4 ud af 10 ved, at vaccinen også beskytter mod kønsvorter.

HPV-vaccination er en del af børnevaccinationsprogrammet, og tilbydes piger og drenge, når de fylder 12 år. Man skal bestille tid hos sin læge, hvis man vil vaccineres.