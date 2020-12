Se billedserie Skulpturen ved Ølstykke Bibliotek har ikke fået navn endnu. Foto: Annemette Jensen

Nye skulpturer stillet op ved biblioteker

Egedal - 20. december 2020 kl. 05:44 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Forbipasserende ved Ølstykke Bibliotek og Ganløse Bibliotek har fået en nye træskulptur at kigge på. Værkerne af Sean Mc Kenna er købt via Kunstsamlingen.dk i Ølstykke som et led i Kunstrådets bestræbelser på at sprede kunsten ud til den brede offentlighed. Skulpturerne er samtidig de første af i alt otte kunstprojekter, som skal realiseres rundt omkring i kommunen i løbet af det næste halve år.

- Det er vigtigt, at det kunst, vi støtter, er kunst, der kan opleves af alle. Jeg tør ikke garantere, at det er kunst, som alle kan lide, men det er kunst, der er henvendt til borgere i mange forskellige aldre - lige fra de mindste til de ældste, og de fysiske værker har meget forskelligartede udtryk, størrelse og materialer og er placeret mange forskellige steder i kommunen. De kan forhåbentlig vække til eftertænksomhed, invitere borgere ud i kommunens hjørner hvor de ikke kommer så ofte eller give borgerne en ny oplevelse af deres velkendte områder, fortæller borgmester Karsten Søndergaard, der er formand for Kunstrådet i Egedal Kommune, på kommunens hjemmeside.

Af den fremgår, at Ganløse Bylaug holdt en navnekonkurrence, hvor borgerne kunne komme med forslag til et navn på skulpturen ved Ganløse Bibliotek. Det gjorde 10 borgere, og Sean MC Kenna valgte navnet »Den substantielle illusion« blandt forslagene.

Træskulpturen ved Ølstykke Bibliotek er ikke navngivet endnu, men det bliver den også efter forslag fra borgerne. Kommunens kultur- og fritidskonsulent Catja Thystrup oplyser, at biblioteket efter nytår vil tage initiativ til en form for konkurrence, så skulpturen kan få et navn i løbet af foråret.