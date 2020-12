Rasmus Stæhr, stifter af Boblberg.dk

Nye digitale venner i en coronatid

Coronakrisen har fået flere ensomme til at søge fællesskaber. Det har skabt en markant stigning af trafik på det sociale netværk Boblberg.

Egedal - 14. december 2020 kl. 11:55 Af Maria Brandt Kontakt redaktionen

Flere føler sig ensomme under corona og har derfor fået øje på nye muligheder at skabe venskaber på. Den digitale sociale platform Boblberg har oplevet en stigning af antal brugere, der opretter bobler for at finde nogen at dele fælles interesser med. Samtidig er der også flere, som bare ønsker at være digitale pennevenner, eller som ønsker gåture med afstand.

Ifølge medstifter af Boblberg Rasmus Stæhr skyldes det formentlig, at de eksisterende fællesskaber er lukket ned i en coronatid, og at folk derfor er nødt til at tænke i alternative måder at mødes på.

"Der er flere, som bliver bevidste om fællesskaber, fordi mange taler om savnet," siger Rasmus Stæhr, der især har oplevet en stigning i antal brugere blandt de unge og ældre, så nu er der en bred fordeling af alle aldersgrupper på Boblberg

Ifølge ham søger de ældre ofte nye venskaber, når de stopper med at arbejde eller mister deres ægtefælle, og for de unges vedkommende, når de starter på en ny uddannelse eller flytter til et nyt sted. Blandt alle aldersgrupper er de mest brugte søgeord venskab og ensomhed, men de ældre søger også på en gåtur. En ny hyppig søgning er "fællesskab i en svær tid".

Tid samme tid En af de brugere, som har fået meget ud af Boblberg er 33-årige Mette Baltzer, der søgte efter venner, da hun flyttede med kæresten og sine to små børn til Jyllinge. De boede før i Brønshøj, og hun havde venner i København og omegn. Vennerne havde fuldtidsjob ligesom hende selv, men enten havde de store børn eller ingen børn, og det var ofte svært at finde tid til at ses.

"På Boblberg søgte jeg primært efter nogen, som havde tid til at ses på samme tid, som jeg. Jeg havde også brug for nogen at ses med, hvor man også kunne gå ud og have voksentid," siger Mette Baltzer, der både har fundet en god veninde, hun kunne gå ud og drikke kaffe med, men også en fra lokalområdet, som boede i Gundsømagle, hun kunne gå tur med.

Vejen til veninden i lokalområdet fandt hun ved at oprette en boble, der hed "Helt ny i Jyllinge".

"Jeg tænkte, at det kunne være svært at få nye venner på landet, fordi folk måske allerede kendte hinanden. Jeg var nervøs, fordi jeg aldrig havde prøvet venskabs netdating før," siger Mette Baltzer, der selvom hun vil beskrive sig selv som udadvendt, blev bedre til at opsøge folk.

"Det har faktisk vist sig at være rigtig nemt at få venner i lokalområdet, både gennem børnenes institution og skole," siger Mette Baltzer, der kan anbefale Boblberg til andre, fordi man også kan møde nogen, man ellers ikke ville have mødt.