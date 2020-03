Nyansat præst fejres senere

Aflysningen af kirkelige handlinger på grund af risikoen for Corona-smitte har også udskudt indsættelsen af den nye præst Agnete Müller Holtegaard i Stenløse-Veksø Sogne. Hun skulle have været indsat ved to gudstjenester i Veksø og Stenløse Kirker med efterfølgende frokost i Stenløse Sognegård søndag den 15. marts.