Rådhusstrædet imellem Egeparken og boligerne overfor skal forlænges imod syd til Bæksager, så bilister kan køre ind til den nye daginstitution fra flere sider. Foto: Allan Nørregard

Ny vej fra Rådhusstrædet til ny daginstitution

Egedal - 20. september 2021 kl. 05:45 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Når den nye daginstitution i Egedal By Syd står klar i 2024, så kan forældrene køre deres børn dertil fra flere sider.

På sit seneste møde har Teknik- og Miljøudvalget godkendt administrationens forslag om at lave en gennemgående vejforbindelse fra Rådhusstrædet imellem Plejecenter Egeparken og boligerne på den modsatte side af vejen ned over det nuværende parkeringsareal til Bæksager.

Af sagsfremstilingen fremgår, at administrationen har undersøgt fem muligheder med udgangspunkt i en langsigtet løsning, som giver god trafikafvikling for både biler og bløde trafikanter samtidig med, at det giver det bedste udgangspunkt for byudvikling af Egedal By Syd, og det mener administrationen, at denne løsning gør.

»En gennemgående vejforbindelse giver det bedste trafikflow og binder bydelene godt sammen. I modsætning hertil giver blinde veje lukkede områder, hvor det kan være svært at orientere sig, og de forudsætter etablering af pladskrævende vendepladser, som ikke harmonerer med ønsket om en bymæssig karakter.«, skriver administrationen.

Samtidig peger den på, at en gennemgående vejforbindelse sikrer, at de øvrige byggegrunde i Egedal By Syd byggemodnes og kan sælges til en højere pris og dermed højere indkomst til kommunen, fordi købere ikke får udgifter til omkringliggende infrastruktur som vej med mere.

»For alle løsningsforslag gælder det, at det er en forudsætning, at der etableres en sti-løsning ved stationsforpladsen, så det er muligt for bløde trafikanter at færdes sikkert langs banen fra daginstitutionen og Egedal By Syd til stationen. En ny sikker sti-løsning kræver, at der nedlægges p-pladser på den eksisterende p-plads ved rådhuset.«, fremgår det.

Samtidig kræver den nye vejadgang, at er nedlægges cirka 50-60 eksisterende p-pladser på p-arealet ved rådhuset.

»P-pladserne tænkes etableret i tilknytning til den nye daginstitution, og skal samtænkes med parkeringsløsningerne i Egedal By Syd.«, hedder det, og formanden for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth (V) forventer ikke, at den nye vej kommer til at give mangel på parkeringspladser.

- Det går jeg bestemt ikke ud fra, siger han, og peger på, at nogle af de parkeringspladser, der skal nedlægges, er midlertidige, og at der kommer nogle andre både ved daginstituitionen og i parkeringshuse.

Han ser til gengæld frem til, at den nye daginstitution ikke kommer til at ligge for enden af en blind vej, som kommunen har taget ved lære af andre steder.

- Nu laver vi den sådan, at man kan komme til den fra flere sider, siger han.

Det foreløbige prisoverslag for den anbefalede vej- adgang er cirka 13 millione kroner. For at være klar til daginstitutionsbyggeriet skal vejen projekteres i 2022 og anlægges i 2023.