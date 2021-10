Se billedserie Vicky Holst Rasmussen er ny spidskandidat for Socialdemokratiet og den mest sandsynlige borgmester, hvis det ikke bliver den nuværende Karsten Søndergaard. Her er de fotograferet ved grundstensnedlæggelsen til det nye Plejecenter Hyrdevænget i Egedal By. Foto: Allan Nørregaard Foto: Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Ny udfordrer til borgmesterposten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ny udfordrer til borgmesterposten

Egedal - 05. oktober 2021 kl. 05:33 Af Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Når det nye Egedal Byråd skal konstituere sig på valgaftenen efter valget tirsdag den 16. november, så står borgmester Karsten Søndergaard (V) overfor en ny udfordrer til borgmesterposten.

Socialdemokratiet har nemlig skiftet partiets spidskandidat og byrådets nestor Ib Sørensen ud med hans datter Vicky Holst Rasmussen, der også overtog posten som gruppeformand efter sommerferien. Og det kan meget vel blive så tæt løb imellem de to blokke, at det ikke er givet, at Egedals borgmester den 1. januar 2022 hedder Karsten Søndergaard.

Spænding i 2017 Der var nemlig spænding til det sidste på valgaftenen den 21. november 2017.

Både Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre gik frem og satte sig på henholdsvis seks og tre mandater, og med SF's enlige mandat oveni kunne de tre partier mønstre 10 ud af byrådets 21 pladser.

Venstre gik også lidt frem og fastholdt sine seks mandater, men de konservative havde mistet stemmeslugeren Ledøje-Smørums tidligere borgmester Jens Jørgen Nygaard, der døde kort før valget, så K blev halveret fra fire til to pladser. Så selv om Dansk Folkeparti fastholdt sine to og Liberal Alliance sit ene, så gik blå blok samlet tilbage fra 13 til 11 mandater.

Med det knebne borgerlige flertal og et mangeårigt samarbejde med Socialdemokratiet i ryggen, stod det dog hurtigt klart, at Venstres spidskandidat Karsten Søndergaard igen kunne sætte sig i den borgmesterstol, som han fik af sin forgænger Willy Eliasen (V) dem 31. januar 2017 - et lille års tid før kommunalvalget.

Forbundsfællerne fra S og V - Ib Sørensen og Karsten

Søndergaard - studerer valgresultaterne på valgaftenen,

hvor der var stor spænding til det sidste. Foto: Annemette Jensen



Aftryk af S og V Det skete med hele byrådets opbakning, men med tydeligt aftryk af Venstre og Socialdemokratiet, der kunne mønstre 12 mandater til sammen.

Udover borgmesterposten fik Venstre tre udvalgsformandsposter, så Bettina Hilligsøe blev formand for Skoleudvalget, Carina Buurskov for Familieudvalget og Bo Vesth for Teknik- og Miljøudvalget.

Socialdemokratiet satte sig på to formandsposter, så Ib Sørensen kunne fortsætte som formand for Planudvalget og Vicky Holst Rasmussen som formand for Social- og Sundhedsudvalget, og Ib Sørensen blev også 1. viceborgmester.

Trods tilbagegangen fastholdt Charlotte Haagendrup (K) sin post som formand for Kultur- og Erhvervsudvalget, mens Bendt Tranekjær Rasmussen blev næstformand i samme udvalg og også fik 2. viceborgmesterposten.

Radikale blev straffet Rikke Mortensen (R), der havde fået et godt personligt valg med en andenplads på topscorerlisten efter borgmesteren, fik ikke meget ud af sin fremgang til 1473 personlige stemmer og tre mandater i byrådet.

- De konservative blev halveret og får en formandspost. Vi er tredjestørste parti, og vi har stort set ingenting fået, lød det dengang fra Rikke Mortensen. Hun måtte nøjes med en næstformandspost i Familieudvalget, men gik alligevel med i konstitueringsaftalen for at sikre så meget indflydelse som muligt.

Borgmesteren lagde ikke skjul på, at de radikales resultat i konstitueringen havde sammenhæng med partiets retorik under valgkampen.

- Jeg har de seneste tre uger oplevet, at Rikke ikke har haft tillid til mig som borgmester og Venstre som parti, men også til andre partier, sagde Karsten Søndergaard og gav udtryk for håb om at få genoprettet tilliden.

Selv om hun kun er 44 år, har den socialdemokratiske

spidskandidat Vicky Holst Rasmussen 16 års erfaring

i byrådet. Foto: Allan Nørregaard



Erfaren udfordrer Nu står borgerne i Egedal overfor et nyt valg. Ved valget i 2017 stemte 75,75 procent af de 32.368 vælgere, og selv om det nøjagtige antal stemmeberettigede ikke kendes endnu, så stiger indbyggertallet, og kommunen forventer cirka 1000 stemmeberettigede mere ved dette valg.

Siden valget for fire år siden er der også sket så meget, at det er mere end svært at spå om udfaldet.

Både Venstre, Radikale, DF og Konservative har været ramt af intern uro og splittelse, og selv om Vicky Holst Rasmussen måtte ud i et kampvalg med sin partifælle i byrådet Henriette Thirup-Bielefeldt for at blive spidskandidat, så har den socialdemokratiske gruppe fremstået harmonisk uden interne stridigheder.

Med sine kun 44 år, har Vicky Holst Rasmussen også allerede hele 16 års erfaring fra fire perioder i byrådet, og ved valget i 2017 blev hun nummer fire på topscorerlisten med 637 personlige stemmer kun overgået af borgmesteren, Rikke Mortensen og Ib Sørensen.

Dertil kommer landstendenserne og statsminister- effekten. Ved kommunalvalget i 2017 havde partiet en fremgang på 5,8 til 25,9 procent. Det er lidt flere end ved folketingsvalget i 2019, hvor S fik 24,7 procent af stemmerne, men der skulle partiet også dele med flere partier til venstre for midten.

Rødt forbund Ved folketingsvalget i 2019 fik SF en fremgang til 7,1 procent af stemmerne - lidt flere end de 6,8 procent, partiet fik ved kommunalvalget i 2017.

Men der var partiets spidskandidat Jens Skov et ubeskrevet blad. Nu har han haft fire år til at positionere sig på andre synspunkter end flertallets, og har gjort det gentagne gange både omkring skolerne og ved at stå udenfor budgetforligene.

SF har desuden indgået valgforbund med Enhedslisten, der er ny til kommunalvalget.

Ved Folketingsvalget i 2019 fik Enhedslisten 4,5 procent af stemmerne, og selv om nogle af SF's stemmer til kommunalvalget i 2017 måske blev hentet fra vælgere, der ville have stemt mere rødt, hvis de havde kunnet, så kan valgforbundet måske sikre de to partier i hvert fald to mandater til sammen.

Også fordi Alternativet, der fik 2,2 procent af stemmerne til kommunalvalget og 2,1 procent til folketingsvalget, ikke stiller op til byrådet denne gang.

Til gengæld har Det Radikale Venstre haft udfordringer både på landsplan og lokalt, hvor Rikke Mortensens gruppe først mistede Jakob Loessl og derefter Helle Nielsen.

Borgerlig modvind Det borgerlige flertal i Egedal Byråd er udfordret af landstendenser, splittelse og nye spillere på banen.

Selv om tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens Moderaterne slet ikke er klar til kommunalvalget, så kan splittelsen i Venstre på landsplan også svække Venstre lokalt.

Det største problem er dog nok, at Venstres byrådsgruppe valgte at ekskludere Ulrik John Nielsen efter budgetvedtagelsen i 2018, og selv om den tilbageværende byrådsgruppe fremstår lige så harmonisk som socialdemokraternes, så kan splittelse altid komme til at koste stemmer.

På landsplan har Det Konservative Folkeparti vind i sejlene, og som formand for Kultur- og Erhvervsudvalget har Charlotte Haagendrup, der var nummer fem på topscorerlisten ved sidste valg, nu haft godt fire år til at markere sig som partiets spids- og borgmesterkandidat.

Til gengæld har hun været udfordret af sin partifælle Niels Lindhardt Johansen - ikke bare til posten som spidskandidat, som hun vandt med bare tre stemmer mere end ham - men også i byrådet, hvor han flere gange har stemt anderledes end sin gruppeformand.

Så da Det Konservative Folkeparti offentliggjorde sin liste til kommunalvalget var Niels Lindhardt Johansens navn væk, men han er stadig en konkurrent til kommunalvalget. Nu stiller han op for Lokallisten Ny Egedal, og som tidligere nævnt: Splittelse kan koste.

Nye borgerlige DF har også sine udfordringer i landstendenserne.

Lokalt har partiet skiftet spidskandidat, idet Peter Hemmingsen, der fik 243 personlige stemmer i 2017, ikke genopstiller.

Øverst står nu Allan Bøwig, der var nummer tre i 2017 og fik 325 personlige stemmer. Lidt færre end nummer to på listen Bettina Zarp, der fik 347. Hvis ikke det havde været for partilisten, der sikrede Peter Hemmingsen en plads, så var de to kommet i byrådet for DF.

Ved dette valg er Bettina Zarp kandidat for Lokallisten Ny Egedal, og dertil kommer, at DF ved dette valg også får konkurrence af Nye Borgerlige, der opgav at stille op ved valget i 2017.

Ved folketingsvalget fik Nye Borgerlige 3,2 procent af stemmerne, og måske kan partiet også hente stemmer fra de 1,5 procent af Egedal-vælgerne, der i 2019 satte kryds ved Stram Kurs, som ikke stiller op til kommunalvalget.

Endelig er der to ubekendte ved dette valg. Først og fremmest Lokallisten Ny Egedal, der med de tre nuværende byrådsmedlemmer og afhoppere fra henholdsvis V, DF og K, må forventes at hælde til den borgerlige side.

Senest har Johan Hahn fra Ølstykke meldt sig som spidskandidat for sin egen en-mands hær Et Samlet Egedal, der betegner sig som »røde med en blå baggrund«.

Spørgsmålet er, hvor godt et valg de nye spillere på banen får, hvor de henter deres stemmer fra, og hvilken kurv de vil lægge deres mandater i, når byrådet skal konstituere sig.

Borgmester Karsten Søndergaard (V) stiller velvilligt op.

Her er han trukket i en trøje fra Stenløse-Ølstykke Atletik

og Motion ved indvielsen af det renoverede Stenløse

Atletikstadion, hvor han selv løb fem omgang på

den 400 meter lange bane. Foto: Allan Nørregaard



Borgmestereffekt Valgaftenen kan blive en gyser for Karsten Søndergaard, der til gengæld har borgmestereffekten. Allerede ved valget i 2017 fik han flere stemmer end sin forgænger Willy Eliasen og blev topscorer med 2132 stemmer.

Den 54-årige tidligere bankmand har 20 års erfaring i byrådet, og gennem sine fem år i borgmesterstolen har Karsten Søndergaard vist sig som en meget aktiv borgmester, der både kan lave brede forlig i byrådet og velvilligt stiller op i forskellige sammenhænge.

Kommunekassen bugner, skatten er holdt i ro og snart forsvinder dækningsafgiften på erhvervsejendomme. Egedal By og indbyggertallet vokser, og selv om det giver akutte pasningsproblemer, så har byrådet vist sig villigt til at finde pladser til de nye små. Skolerne er ved at blive moderniseret, nye kunstværker dukker op alle vegne, og selv insekterne har fået det bedre i denne byrådsperiode.

Karsten Søndergaard går gerne i dialog med borgerne. Han har rykket dialogen ud i lokalområderne med sine pop-up møder og inviteret borgerne ind på rådhuset til kaffemøder. Så han er uden tvivl er kendt af mange flere end for fire år siden.

På Karsten Søndergaards Facebook-side kan borgerne følge med i hans oplevelser både som borgmester og privat med Anni, som han blev gift med i august i år.

Holdbart parløb Vielsen blev foretaget af hans S-forbundsfælle i byrådet Ib Sørensen, og selv om det ikke var S og V, der blev smedet i »Hymnens lænker«, så er det mangeårige samarbejde imellem de to partier en ikke uvæsentlig faktor, når brikkerne til konstitueringen skal lægges på valgnatten.

Blokpolitikken og skænderierne i Egedals første byråd skræmmer, og begge partier har gode erfaringer med samarbejdet hen over midten og brede aftaler med så mange byrådsmedlemmer som overhovedet muligt. Så hvis de to partier får flertal til sammen, kan de igen sætte sig på magten i fællesskab.

Selv hvis de ikke får fælles flertal, er det svært at forestille sig, at Vicky Holst Rasmussen eller Karsten Søndergaard vil sætte sig i borgmesterstolen udelukkende på »røde« eller »blå« stemmer uden at have deres »gamle« samarbejdspartner med i konstitueringen - og også gerne resten af byrådet.

Men så kan de være afhængige af, hvem de andre partier peger på, og hvad de vil have for at gøre det!