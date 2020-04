Torsdag den 16. april - dronningens 80 års fødselsdag - genåbner Ganløse Skole for elever i 0.-5. klasse sammen med de øvrige skoler i Egedal Kommune, ligesom daginstitutionerne atter tager imod de 0-6 årige. Foto: Annemette Jensen

Ny tid for børnene fra torsdag

Ny tid for børnene fra torsdag

Det bliver formentlig en dag fyldt med gensynsglæde, men nok også lidt forvirring, når Egedal Kommunes skoler genåbner på dronningens 80 års fødselsdag torsdag den 16. april for elever i 0.-5. klasse i tidsrummet klokken 9-14, og daginstitutionerne atter tager imod de 0-6 årige, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det sker på baggrund af regeringens udmelding mandag den 6. april, om at samfundet efter fire ugers nedlukning på grund af coronavirus gradvist kan genåbne fra den 15. april i form af dagtilbud og skoler for de mindste.

Farvel til kammerater

Onsdag den 15. april tager daginstitutionerne dog kun imod de ældste børn, der skal i skole efter sommerferien og derfor skulle have startet som mini-sfo børn den 1. april. De får onsdagen for sig selv til at sige farvel til kammeraterne.