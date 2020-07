Ny strategi for kunst

Formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget og medlem af Kunstrådet Charlotte Haagendrup (K) oplyste, at strategien tager udgangspunkt i, at kunst- og kulturprojekter i Egedal skal understøtte kommunens vision om »hverdag og fællesskab i bevægelsen«, så kunsten og kulturen er med til at sikre, at borgerne i Egedal har verdens bedste hverdag.