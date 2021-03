Ny socialchef ansat

Et enigt ansættelsesudvalg har ansat Tine Vesterby Sørensen som ny centerchef i Egedal Kommunes Center for Myndighed og Social Service. Hun tiltræder den 1. april og afløser Lars Østergaard, der stoppede før jul.

Den nye centerchef for socialområdet er oprindeligt uddannet socialrådgiver. Derudover har hun efteruddannet sig med en Master of public administration (MPA) fra CBS.

Her har hun deltaget i et frikommuneprojekt, hvor Gladsaxe Kommune forsøger at skabe hurtigere og bedre kvalitet i sagsbehandlingen via regelforenkling. Projektet følges tæt af Social- og Indenrigsministeriet med henblik på den kommende Barnets Lov, og Tine Vesterby Sørensen kommer i den forbindelse til at sidde med i den arbejdsgruppe, der skal udforme loven. Derfor har hun ved flere lejligheder også holdt oplæg for Folketingets Socialudvalg, oplyser Egedal Kommune i en pressemeddelelse.