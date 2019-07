Ny sang til Bornholm

- Det er vigtigt at skue fremad, men for at komme helstøbt videre har vi brug for at kende vores fortid. Det er med til at gøre os til hele mennesker. Disse tanker har givet mig lyst til at skabe en folkelig sang om Bornholm. Det har været en spændende udfordring og har givet mig en følelse af ro og varme - en oplevelse, jeg håber, at jeg her kan give videre, siger han.