Ny sæson i kano og kajakklub

Værebro Kano og Kajakklub har måttet udsætte sæsonstarten på grund af Corona, men lørdag den 16. maj hejses standeren for sæson 2020 under hensyntagen til kravene om afstand, hygiejne og antal deltagere.

»Men på vandet i sol og vind er risiciene minimeret, og det er trygt at få motion og opleve naturen.«, står der i en pressemeddelelse fra klubben, der vil investere i bådtypen surfski for at tiltrække yngre roere.