En opgradering af Stenløse Kulturhus er med i udviklingsplanen for kultur- og fritidsfaciliteterne. Foto: Allan Nørregaard

Ny plan vedtaget: Vil skabe bedre forhold for kultur og fritid

Byråds-beslutning førte også til en debat om hvad der er den bedste form for borgerinddragelse.

Egedal - 25. februar 2021 kl. 08:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

En udviklingsplan for kultur- og fritidsfaciliteter i Egedal Kommune er blevet vedtaget af byrådet.

På sit møde onsdag aften besluttede et flertal en udviklingsplanen, der er blevet til i et samarbejde mellem Egedal Kommunes kultur-og fritidsforeninger, interesserede borgere og kommunale brugere af faciliteterne.

I Udviklingsplanen taler man både om indendørs- og udendørsanlæg. Der er blandt andet afsat knap otte millioner kroner til opgradering af Stenløs kulturhus, samt midler til multihuse på Søhøj- og Balsmoseskolen, Stenløse idrætsanlæg og helhedsplanen for Ølstykke idrætsområde.

Der afsættes også 1,2 millioner kroner til etablering af en udendørs forhindringsbane, og til et nyt naturcenter. I Stenløse er man allerede i gang med at opgradere stadionanlægget med en samlet bevilling på 6,5 millioner kroner fordelt over 2020 og 2021, og den nye kunstgræsbane med nyt lysanlæg i Smørum er taget i brug.

Høring? "Flere faciliteter trænger til en modernisering. Nogle af vores faciliteter bruges ikke nok", sagde Charlotte Haagendrup (Kons.), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget, der roste Folkeoplysningsudvalget og de mange forenings-repræsentanter der har bidraget til processen gennem de sidste to år.

Der lød også positive toner fra de øvrige partier til indholdet af planen, men SF og Lokallisten Ny Egedal kritiserede, at udviklingsplanen ikke sendes i høring.

"Et så bredt favnende dokument skal helt principielt i høring, når det berører så mange borgere", sagde Helle Anna Elisabeth Nielsen (LNE), og det blev bakket op af Jens Skov (SF).

Det medførte en debat om hvad der er den bedste form for borgerinddragelse.

Flere anførte, at en høring ville være at devaluere indsatsen fra de borgere, der siden 2019 har været involveret i processen med en udviklingsplan.

Gammel og moderne "Når det handler om borgerdialog, er der den gamle og den mere moderne måde. Den diskussion vi kunne have, er hvordan vil vi borgerdialogen fremad. Skal det i høring til alle? Det er jeg ikke sikker på giver mening", sagde Rikke Mortensen (Rad.), og tilføjede:

"Jeg synes det er ærgerligt, at Lokalllisten og SF ikke tør prøve noget nyt. Det er borgerne der sætter dagsordenen her, det er samskabt med borgerne."

Men Jens Skov (SF) afviste og anførte, at sagen ellers kun kommer ud til dem, "der er udvalgt af os", mens Helle Anna Elisabeth Nielsen (LNE) slog de samme toner an, og lod forstå, at hun "ikke vil kommentere på ny og gammel måde".

Udviklingsplanen blev vedtaget med 17 stemmer for og fire imod. Et ændringsforslag fra LNE og SF blev stemt ned.