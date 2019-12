Forældre i Egedal har tidligere været på barrikaderne for at få flere voksne i daginstitutionerne. Foto: Kim Rasmussen

Ny plan skal sikre flere pædagoger

Egedal - 21. december 2019 kl. 06:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egedal: Da 60 borgere i november udtrykte deres frustrationer over Egedals normeringer til borgmester Karsten Søndergaard (V) og flere medlemmer af Familieudvalget, lovede de at sætte administrationen i gang med at se på, hvordan man hurtigst muligt, kunne gøre forældrene mere trygge ved at aflevere deres børn i kommunens børnehaver og vuggestuer. Familieudvalget og borgmesteren har nu lagt en plan for indsatser på området.

- Vi tager forældrenes oplevelser meget alvorligt. Nu satser vi massivt på børnene. Vi begynder med det samme at søge en masse pædagoger, og vil slå cirka 60 pædagog- og medhjælperstillinger op de kommende år. Det gør vi fordi, vi vil forbedre normeringerne og styrke kvaliteten i vores dagtilbud. Jeg er glad for, at vi allerede i budgetaftalen aftalte at pengene fra finansloven til minimumsnormeringer, vil gå ubeskåret til at nå det mål, siger borgmester Karsten Søndergaard i en pressemeddelelse.

Virkning fra 2020

Sammen med pengene fra finansloven sættes der nu en omfattende rekrutteringskampagne i gang for hurtigst muligt at få mere pædagogisk personale til institutionerne. Finanslovsmidlerne vil allerede i 2020 i gennemsnit give 12 timer pr. uge til hver institution.

I planen sikrer politikerne også mere tid med børnene fra det personale, der allerede er i institutionerne. Lederne vil få tilbudt hjælp til administration for eksempel i forbindelse med sygefravær, løn, stillingsopslag og ansættelser. Man vil se på, om der kan spares på mødeaktiviteterne og så skal ledere i særligt de mindre institutioner have mere tid sammen med børnene. Kommunen er også i dialog med BUPL om at tilbyde deltidspersonale at gå op i tid. Det skal give flere voksne om morgenen og aftenen. Desuden bliver pædagoger med talent for ledelse udpeget, så Egedal Kommune i fremtiden fortsat kan have stærke ledere.

- Både vi politikere, forældrene og ikke mindst personalet har et fælles mål om, at ville børnenes bedste. Derfor er jeg også glad for, at vi allerede næste år kommer endnu tættere på minimumsnormeringer med pengene fra finansloven, men vi må også anerkende, at normeringer på papir ikke altid hænger sammen med, hvordan det opleves i hverdagen. Derfor er de her tiltag nødvendige, siger formand for familieudvalget, Carina Buurskov(V).

Familieudvalget ønsker at skabe rum for dialog med forældre for at komme tættere på børnenes hverdag.

De planlagte udvalgsmøder placeres derfor i en daginstitution i hvert område, og inden mødet vil der fra klokken 17.00-17.30 være et uformelt kaffemøde mellem forældrene i området og Familieudvalget.

1. Mødet den 16. januar afholdes i område Stenløse - i Vandfaldet.

2. Mødet den 6. februar afholdes i område Ølstykke

3. Mødet den 12. marts afholdes i område Ganløse

4. Mødet den 2. april afholdes i område Smørum

Den nærmere placering i de øvrige områder udmeldes til januar 2020 via invitationer direkte til forældrene.