Ny opgørelse: Egedals skolebørn har klaret sig godt under coronaen

"Det er imponerende, at de unge mennesker har kunnet holde dampen oppe og levere på så højt et niveau, når man tænker på, hvad de har været igennem. Det siger noget om, at der i vores skoler går nogle meget robuste elever, der modtager undervisning af nogle fagligt meget kompetente lærere. Jeg er så glad for den her status, der viser vi har nogle ret gode skoler," siger formand for Skoleudvalget Betina Hilligsøe.

Det er særligt i fagene dansk og matematik at Egedals elever udmærker sig. I dansk ses en stigning i karaktergennemsnittet på 0,5 karakterpoint. Og i matematik er der sket en væsentlig stigning fra skoleåret 2018/19 til skoleåret 2019/20 på hele 0,8 karakterpoint. For matematik betyder det et karaktergennemsnittet væsentligt over landsgennemsnittet med 0,6 karakterpoint.

At Egedals elever har løftet sig så markant i løbet af det seneste skoleår, skal måske også ses i lyset af, at de elever der har ligget i bunden, også har formået at løfte sig. Andelen af elever med karakteren 02 eller derover i både dansk og matematik ligger nemlig flot over landsgennemsnittet i skoleåret 2019/20 med 0,6 karakterpoint. Det er en stigning fra skoleåret 2018/19 til skoleåret 2019/20 på hele 1,6 karakterpoint.

"Det viser at vores lærere favner bredt og også har øje for de elever, der har det sværere med tal og bogstaver. Det er så vigtigt for elevernes trivsel og selvtillid, at de kan rykke sig. De har brug for den succesoplevelse, det er, at lykkes. Det er jo helt afgørende, at de tror på, at de kan, når de står på kanten til at vælge en uddannelse. Det viser, at de initiativer vi har sat i gang, betyder noget for den enkelte elev. Det gør mig virkelig glad," siger Betina Hilligsøe.

Egedal Kommune vil dog fortsat have et stort fokus på, at også de fagligt dygtigste elever skal have flere muligheder for fagligt løft og inspiration. Derfor er også den samlede andel af uddannede undervisere stigende. Dog ligger Egedal lidt under landsgennemsnittet, men på linje med de kommuner vi sammenligner os med og større kommuner som eksempelvis Roskilde og København.

I Danmarks Statistiks opgørelse over ”kompetencedækningen i folkeskolerne”, fremgår det, at der i 85 procent af timerne i Egedals Folkeskole undervises af en person der enten har en læreruddannelse eller har tilegnet sig samme kompetencer f.eks. ved at have en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb.

"For at vi kan nå vores mål om at ligge helt i top, hvad angår vores skoler, er det vigtigt at vi hele tiden har fokus på at forbedre dem. Vi har en ambition om, både at have de dygtigste elever, dygtigste lærere i de bedste omgivelser. Vi er godt på vej, men vi kigger ikke væk," siger formand for Skoleudvalget, Betina Hilligsøe.