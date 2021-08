Boligmarkedet har de sidste seks måneder været brandvarmt, det betyder, at det er blevet sværere at få nedslag i prisen for drømmeboligen. Egedal er så attraktiv at flytte til, at det nu er dét sted i landet, hvor der gives færrest nedslag i udbudspriserne på boliger. Foto: Scanpix Foto: Dan Petersen/Mathias Løvgreen Bojesen/Ritzau

Send til din ven. X Artiklen: Ny opgørelse: Egedal er attraktiv at flytte til Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny opgørelse: Egedal er attraktiv at flytte til

Egedal Kommune er så attraktiv at flytte til, at det nu er dét sted i landet, hvor der gives færrest nedslag i udbudspriserne på boliger

Egedal - 10. august 2021 kl. 13:31 Kontakt redaktionen

Der er rekordlav mulighed for at prutte sig til sin drømmebolig.

Det viser en ny opgørelse fra Boligsiden, hvor antallet af bolighandler med prisnedslag, er faldet drastisk. I bunden ligger Egedal som den mest attraktive, hvor der i de 372 handler der er foretaget de seneste 6 måneder, kun er givet nedslag i 106, det svarer til blot 28,5 procent.

Egedal er med sit grønne image, et populært sted for folk fra København, der gerne vil tættere på naturen og en hverdag, der hænger sammen. Kommunen og borgerne arbejder sammen om biodiversiteten og har fokus på klima og miljø. Ifølge kommunens borgmester er der mange grunde til, at Egedal er et attraktivt sted at slå sig ned.

"Vi har alt det som folk efterspørger. En enestående natur, boliger der er til at betale og fokus på den sammenhængende hverdag.. Vi ligger tæt på København, og andre steder med store arbejdspladser uanset om man tager bilen, cyklen eller S-toget. Og så er det særegne ved Egedal fællesskabet. Vi har fantastiske velfungerende bysamfund med sammenhold, foreninger, aktiviteter - trygge byer børn kan vokse op i," siger Karsten Søndergaard i en pressemeddelelse.

Nemmere i Egedal At Egedal er et populært sted, hvor folk oftere betaler udbudsprisen for boligen, ses tydeligt, når man ser på de nabokommuner som Egedal sammenligner sig med. Her er det noget nemmere at prutte sig til en besparelse.

I nabokommunen Frederiksund, har der de seneste seks måneder været 344 hushandler, heraf 175 med nedslag, hvilket svarer til 50,9 procent.

I nabokommunen mod nord, Ballerup, har der været 183 hushandler, heraf 91 med nedslag i prisen, hvilket svarer til 49,7 procent.

Og i Allerød der også ligger nordligt, har der været 194 handler hvoraf 85 har været med nedslag. Det svarer til 43,8 procent.

I Furesø der både rummer Værløse og Farum by, har der været 270 hushandler, heraf 129 med nedslag i prisen, hvilket svarer til 47,8 procent.

Det tætteste en af Egedals nabokommuner kommer, er Roskilde, hvor der har været 443 hushandler, heraf 193 med nedslag, hvilket svarer til 43,6 procent.

Stor rift om boliger Corona har, selv om det er sværere at få rabat på boligen, ikke lagt en dæmper på folks lyst til at købe boliger. Og i Egedal Kommune har der været så meget rift om boligerne, at køberne gerne betaler prisen. Egedal er da også begunstiget med at være en kommune i rivende udvikling. I Egedal er man ved at bygge en hel ny bydel, tæt på Egedal Station og Rådhuset.

Det er arkitektegnede og klimavenlige lejligheder og huse, kombineret med lækre materialer og udsigt over grønne marker og skove. En hel unik beliggenhed, hvor husene stadig er til at betale, hvis man gerne vil ud af byen og stadig være tæt på København.

"De få afslag i pris er et signal om, at vi er en attraktiv kommune. Vil man have et hus i kommunen, så skal man slå til. Men så får man også en masse for pengene ud over mursten. Vi har gode vilkår for erhvervslivet, vi bruger naturen optimalt, hvor vi er ved at opføre shelters, bålhytter og udendørs læringsrum. Det socioøkonomiske grundlag er et af de bedste i landet, og vi har mange resursestærke børn og familier. Eleverne får gennemsnitligt høje afgangskarakterer, og vi har afsat 500 millioner kroner til at forbedre de fysiske rammer på skolerne. Så jeg kan da kun opfordre til, at man kommer ud og besøger kommunen, hvis man overvejer at flytte hertil," siger Egedals Borgmester, Karsten Søndergaard.