Se billedserie Klatretrånet kan give et sug i maven og stjerner i øjnene, når børnene når til tops. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ny legeplads: Leg og lær med stjerner i øjnene

Egedal - 21. januar 2021 kl. 16:55 Kontakt redaktionen

Lærkeskolen i Stenløse har fået en spritny legeplads til gavn for både leg og læring.

»Legepladsen er et blandt mange tiltag, der skal sikre en mere motiverende skoledag for Egedals skoleelever.«, oplyser en pressemeddelelse fra Egedal Kommune. De sidste detaljer på legepladsen skal stadig finpudses, men det har ikke forhindret Lærkeskolens børn i at indtage den nye legeplads, så snart den blev sikkerhedsgodkendt, og det har det aget godt imod.

- Børnene er topbegejstrede! De børn, der er på skolen lige nu, er superglade for alle de nye gode legezoner, de nu har fået, og de har ikke været til at drive ind igen efter pauserne. Vi har ventet længe på den nye legeplads, og nu er den her endelig, siger afdelingsleder for Lærkeskolens SFO Carina Chabert i pressemeddelelsen.

Formand for Skoleudvalget Betina Hilligsøe (V) glæder sig også over prioriteringen af Lærkeskolens udearealer:

- Børn leger både ude og inde, og derfor er det rigtig godt, når udearealerne får et løft. Det er vigtigt, at eleverne har nogle gode fysiske rammer i skolen, for det er med til at styrke deres indlæring, motorik og sociale kompetencer. Det er Lærkeskolens nye legeplads et fint eksempel på, siger hun.

Legepladsen er målrettet børn i indskolingen og SFO, og der er både lagt vægt på at skabe nogle gode motoriske udfordringer og at få en legeplads, der også kan bruges i undervisningssammenhæng.

Legepladsens midtpunkt er et stort legetårn, der som et vartegn skyder i luften og giver børnene rig mulighed for at bruge kroppen og udfordre sig selv til at indtage de høje steder.

- De får simpelt hen stjerner i øjnene, når de når til tops og oplever, at det turde de godt. Samtidig har vi med tårnet fået noget, der er unikt for Lærkeskolen, fortæller Carina Chabert.

Den nye legeplads skal også bruges i undervisningsøjemed. Der er blandt andet små zoner med bænke og egestammer til at lave holddeling udenfor, og legehuse, der er åbne i begge sider, som for eksempel kan bruges som små baser til stjerneløb, tal og bogstavleg.

Legepladsen bliver lige nu brugt af de elever, som er i nødpasning på Lærkeskolen. På grund af de gældende Corona-restriktioner er den som alle skolelegepladser lukket for brug i fritiden, men senere vil den blive åbnet til frit brug igen, oplyser kommunen.