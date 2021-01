Ny leder af LOF-Egedal

Af den fremgår, at Laila Glienke har en bred erfaring inden for undervisningssektoren, primært inden for den kreative sektor samt med ledelse af frivillige. Laila er vokset op i Smørum, bor nu i Ledøje og har tidligere undervist og holdt foredrag i LOF Egedal.

Det nye job er en deltidsstilling, som blandt andet består i den daglige drift af aftenskolen. Laia skal sørge for, at skolen tilbyder undervisning, foredrag m.m., ansætte lærere, modtage kursustilmeldinger, opkræve deltagerbetaling,udbetale løn og implementere aftenskolernes nye edb-system med videre.

»De kursister, der ikke synes, at de har fået fuld valuta for pengene, skal vi gerne have tilbage på kommende hold, og nye kursister skal gerne ind i varmen - måske på nye og anderledes kurser.«, skriver Birk Christiansen. Han er formand for LOF-Egedal, der takker Tove Lundgren for indsatsen.