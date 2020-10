Ny kunst i Coronatider

Den officielle fernisering var aflyst på grund af Corona, men der var alligevel god stemning, da Ledøje-Smørum Kunstforening åbnede sin udstilling i Smørum Kulturhus tirsdag.

- Jeg er superglad for, at vi langt om længe kan holde en udstilling, for det er et helt år siden, fordi vores forårsudstilling blev aflyst, da landet lukkede ned. Og så er jeg glad for at se, at vores medlemmer ikke er gået helt i Coronastå, og vi har også genåbnet vores værksteder, så man har mulighede for at lave noget nyt, siger kunstforeningens formand Jessie Seehuusen.