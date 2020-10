Rema 1000 er presset på plads og parkeringsforhold i Ølstykke Stationsby, men et flertal i byrådet vil ikke give butikken mulighed for at etablere sig udenfor bymidten. Foto: Kim Rasmussen

Ny kommuneplan uden Rema udenfor byen

Her stillede Lokallisten Ny Egedal ændringsforslag om, at der arbejdes for at muliggøre en detailhandelsbutik på det nævnte areal.

- Vi ved, der er et ønske om en dagligvarebutik i den ene ende af byen, og at der er et ønske fra borgerne, sagde Ulrik John Nielsen og genfremsatte forslaget, der blev nedstemt i Planudvalget.

- Men vi er også nødt til at være tro mod noget, vi har besluttet for ikke særligt lang tid siden, sagde han, og pegede på, at det kun er godt et år siden, at byrådet satte gang i arbejdet med udviklingsplanen for Ølstykke Stationsby. Derudover viser en detailhandelsanalyse fra 2019, at Egedal Centret vil blive presset af detailhandelsbutikker langs Frederikssundsvej, og selv om det er lettere for nogen, hvis de lige kan dreje ind på hjemvejen, så vil andre måske komme til at savne butikken i stationsbyen.