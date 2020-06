Kulfilteret betød, at borgerne ikke længere skulle hente vand fra tanke (billedet), men nu er råvandet så godt, at filteret er passé. Foto: Annemette Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Ny kan vandet drikkes uden filter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny kan vandet drikkes uden filter

Egedal - 12. juni 2020 kl. 05:10 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vandet fra Ledøje Vandværk er nu igen så rent, at det kan drikkes uden ekstra rensning. Det fremgår af en orientering, som Teknik- og Miljøudvalget fik på sit seneste møde.

Sidste år betød fund af chlorothalonilamidsulfonsyre, CTA, over grænseværdien, at beboerne i Ledøje i nogle uger måtte hente vand fra tanke, indtil vandværket fik opsat et aktivt kulfilter til behandling af vandet.

Af sagen fremgår, at filteret har fungeret optimalt og, at vandværket igennem hele perioden har leveret vand, der overholdt drikkevandskvalitetskravet for CTA - også da det i en periode var midlertidigt skærpet.

Men målinger af råvandet før kulfilteret viser, at det også overholder de nuværende kvalitetskrav for CTA i drikkevand, og på baggrund af analyseresultaterne har administrationen godkendt, at Ledøje Vandværk kan tage kulfilteret ud af drift.

- Det ser jo fornuftigt ud. Det er i hvert fald gået den rigtige vej, så filteret er passé, konstaterer formanden for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth (V).

Af sagen fremgår også, at Region Hovedstaden har forsøgt at opspore kilden til CTA i vandet, men det er endnu ikke lykkedes.ross