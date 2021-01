De tre kommuner har fået lavet et halvt motorvejsskilt for at illustrere, at der stadig mangler et stykke til Frederikssund, og tidligere på måneden tog de to V-borgmestre i Egedal og Frederikssund Karsten Søndergaard og John Schmidt Andersen denne selfie på en bro nær motorvejens 2. etape, mens Ballerups borgmester Jesper Würtzen (S), var kørt, da selfien blev taget. Foto: Karsten Søndergaard

Ny kampagne for at få halv motorvej gjort hel

- Det er tid til at fuldende det, de startede. Det er en grotesk ikke-løsning, som vi lever med, og det kan gøres bedre. En hel løsning vil betyde et bedre flow i trafikken for de 24.000 daglige pendlere, og for vores bysamfund vil det have enorm betydning, når pendlerne ikke skal køre igennem byerne. Vi synes at det er tid til at træffe en beslutning, der binder Danmark sammen og lave en løsning der går hele vejen, siger Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V).