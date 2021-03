Skilte som her i Ledøje skal få bilisterne til at lette foden fra speederen. Foto: Egedal Kommune

Ny kampagne: Let foden fra speederen!

Egedal - 11. marts 2021 kl. 09:17 Kontakt redaktionen

Egedal Kommune er med i Rådet for Sikker Trafiks landsdækkende fartkampagne »Sænk farten«, som de kommende uger skal minde bilister om at holde hastigheden nede med skilte langs vejen flere steder i kommunen.

Ifølge en pressemeddelelse laver Egedal Kommune mange hastighedsmålinger på kommunens veje, og hovedparten af bilisterne overholder hastigheden, men særligt under Coronanedlukningen har der været mere plads på vejene og det har fået nogle til at sætte farten for meget op.

- Husk lige at være nærværende i trafikken og sænke farten, hvad enten I kører i byen, på landet eller gennem vores små landsbysamfund. Vi kan alle medvirke til at skabe tryghed for hinanden, så både børn og voksne kommer sikkert frem, siger Ingela Karlsson, centerchef i Center for Teknik og Miljø i Egedal Kommune i pressemeddelelsen.

Det er nemlig ikke bare farligt at køre for stærkt. En undersøgelse foretaget af Epinion for Rådet for Sikker Trafik viser, at det skaber irritation eller bekymring for egne eller andres børn, hvis borgere oplever, at der køres for stærkt.

- Hver en fartoverskridelse er en fartoverskridelse for meget og jeg vil henstille til, at man som bilist letter foden fra speederen og sørger for at overholde farthastighederne på vejene. Sænk farten. Det medvirker til færre ulykker, og til at vi mere trygt kan bevæge os rundt i kommunen, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth (V).