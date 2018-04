Ny inspiration til erhvervsindsats

For at få mest muligt ud af den ekstra million, som byrådet har bevilget til erhvervsindsatsen, har Egedal Erhvervsforening foreslået kommunen at hente inspiration fra andre kommuner.

Derfor havde kommunen inviteret repræsentanter fra Halsnæs og Høje Taastrup Kommuner til et møde med udvalget og repræsentanter fra både Egedal Erhvervsforening og Ledøje-Smørum Erhvervsforening. Høje Taastrup var i 2017 nummer seks på DI's måling af kommunernes erhvervsvenlighed, mens Halsnæs sammentænker kultur, natur og erhverv under temaet »Oplev det rå og autentiske Halsnæs«.

- Det var for at få inspiration til, hvad gør de der, og for at få nogle spændende ideer, siger formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup, der deltog i mødet sammen med næstformand Bendt Tranekjær Rasmussen.