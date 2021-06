"Det er fantastisk at både bevægelsen og fællesskabet er så meget i fokus her i Egedal," siger Thor Storgaard, der er ny Idræts- og fritidskonsulent i Egedal.

Ny idrætskonsulent på plads: Jeg vil gribe foreningernes bolde

Thor Storgaard er ny Idræts- og fritidskonsulent i Egedal. Han skal være bindeled mellem kommunen og foreningerne

Egedal - 24. juni 2021 kl. 08:55 Kontakt redaktionen

Egedal Kommune har netop ansat Thor Storgaard som ny Idræts- og fritidskonsulent.

Jobbet består i at støtte idrætten og de mange nye initiativer og ideer, der kommer fra ildsjælene i klubberne. Og udvikle faciliteterne så de støtter idræt og bevægelse.

"Der er virkelig mange foreninger i Egedal. De er meget aktive og har mange gode ideer. Min drøm er at gribe deres bolde og få sendt dem bedre af sted. Jeg drømmer om mere samspil mellem foreningerne til alles bedste og mere samspil om at bruge faciliteterne sammen," fortæller Thor Storgaard, der kommer fra en lignende stilling i Gladsaxe Kommune.

Egedal Kommunes vision "En hverdag i fællesskab og bevægelse" er i høj grad også et fundament for Thors arbejde:

"Det er fantastisk at både bevægelsen og fællesskabet er så meget i fokus her i Egedal. Jeg mærker, at man vil det, både i kommunen og i de mange aktive lokalområder. Så jeg glæder mig virkelig til at komme ordentligt i gang med at møde de frivillige og skabe møder mellem de mange, der sidder på forskellige lokationer i kommunen. Jeg tror på, at vi kan spille hinanden bedre," fortæller Thor, der selv er i bevægelse og uddannet cand.scient i Idræt og Sundhed.

Fællesskabet skal også støttes internt i kommunen, hvor Thor vil udvikle samarbejdet mellem eksempelvis sundheds- og skoleområderne. Kultur- og fritidsafdelingen, som Thor nu er en del af, er netop en afdeling, der går over "egne bredder" og skaber bevægelse og fællesskab på tværs af sektorerne.

Idræts-opgradering Opgraderingen på idrætsområdet sker på et tidspunkt, hvor idrætten netop har stort politisk fokus og et stort budget med ud på banen. Byrådet vedtog i februar den facilitetsplan, der skal udvikle idrætsområdet. Forud for planen går et analysearbejde, der bygger på inddragelse af klubber og frivillige.

I gang er nu nyt lysanlæg på kunstgræsbanen i Smørum og en 3,5 mio. kr. renovering af Stenløse Idrætsanlæg med særligt fokus på atletikbanen. Også Ølstykke svømmehal er blevet renoveret. På tegnebrættet er nu multihuset på Søhøjskolen, der forventes i brug i sommerren 2022 og en forhindringsbane for 1,3 millioner kr.

Bliver bindeleddet Thor bliver bindeleddet mellem foreningernes ønsker og behov til renovering og kommende anlæg, og de endelige planer, så det sikres at faciliteterne er anvendelige til det ønskede formål.

"Thor bliver en vigtig spiller, som vi sætter på banen for at spille bolden med alle. Han skal spille med, når foreninger vil udvikle initiativer og når der er brug for støtte. Vi står midt i store udviklinger og forandringer og vores fælles succes er afhængig af, at vi fortsat samarbejder godt og åbent. Så jeg byder Thor hjerteligt velkommen," siger Charlotte Haagendrup, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget.