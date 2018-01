Ny guide til nye læseoplevelser

- På engelsk hedder det »shared reading« og på dansk »guidet fælleslæsning«, fortæller bibliotekar Eva Winther, der har taget initiativ til gruppen efter et to dages kursus i metoden. Den stammer oprindeligt fra Liverpool, hvor Liverpool University har videreudviklet den, og den går i korthed ud på, at en læsevejleder læser typisk en novelle, et digt eller eventuelt et uddrag af en roman højt for deltagerne. De får også teksten udleveret og kan vælge om de vil læse med undervejs eller bare lytte til historien.