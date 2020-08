Ny fuglekonge i Ølstykke

Søren Elster blev lørdag ny fuglekonge i Ølstykke Fugleskydningsselskab af 1913. Hans oppasser og adjudant for året blev Morten Theilsborg, oplyser formand Peter Roschmann i en pressemeddelelse.

- Det var en dejlig dag, med mange glade skydebrødre. Vi var så heldige at igen i år havde vi seks nye gæster med, og de fem af dem meldte sig ind på dagen, fortæller Peter Roschmann, der således kan glæde sig over 10 nye medlemmer på to år, og så primært af den yngre generation.