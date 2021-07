Se billedserie Jette Bærentzen er ny formand for Ældre Sagen i Stenløse og har påtaget sig opgaven for at bevare i afdelingens selvstændighed og adgang til HEP-huset. Foto: Maj-Britt Holm

Ny formand vil holde fast i HEP-huset

Egedal - 23. juli 2021 kl. 05:38 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Ældre Sagen i Stenløse har fået ny bestyrelsesformand. Den hidtidige næstformand Jette Bærentzen afløser Kirsten Pedersen, som har siddet på posten i 15 år.

Den nye formand blev valgt, da Ældre Sagen i Stenløse torsdag eftermiddag holdt årsmøde i HEP-huset, hvor 69 medlemmer var mødt frem.

HEP-huset er en afgørende grund til, at Jette Bærentzen valgte at stille op til formandsposten.

- Jeg vil gerne bevare huset, og jeg vil gerne have, at afdelingen består som en Stenløse-afdeling. Hvis ikke vi fik en formand, så ville vi blive slået sammen med Ølstykke-afdelingen, forklarer Jette Bærentzen med henvisning til, at det så kunne blive vanskeligere at holde fast i HEP-huset, som danner ramme om et hav af aktiviteter, som medlemmerne er så glade for.

Tog initiativ til madhold Helt ukendt med de mange formandsopgaver er Jette Bærentzen næppe. Efter otte år som næstformand for Ældre Sagen i Stenløse er hun klar over, hvad hun går ind til.

- Det er lidt overvældende. Men det er ikke uventet, at jeg blev valgt. Jeg har haft fingrene i rigtig mange ting. Jeg kan ikke lade være, fortæller Jette Bærentzen, der har taget initiativ til madholdet, som sørger for, at der én gang om måneden bliver lavet mad til 40 medlemmer.

- Det gør, at folk snakker sammen, forklarer den nye formand, som nævner, at der blev dannet kliker i begyndelsen, men at spisegæsterne nu skal løse quiz-opgaver sammen med sidemanden, og derfor kender alle hinanden meget bedre, akkurat samme resultat som brætspilsarrangementer, hvor der spilles på kryds og tværs.

En lille bestyrelse Ud over Jette Bærentzen består den øvrige af den nye næstformand Inge Christensen, Stig Spøhr, Tove Lundgren og Jørgen Storm. Det lykkedes ikke på årsmødet at få besat de to sidste bestyrelsesposter, der har stået tomme på grund af dødsfald. Anne Havnsø og Per Bærentzen er suppleanter. Desuden har kasserer for Ældre Sagen i Smørum, Jens Andersen, sagt ja til også at være kasserer for Stenløse-afdelingen. Kasseren behøver ikke at være medlem af bestyrelsen.