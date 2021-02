Den nystiftede forening Ganløse Foreningshus vil købe Liselund som forsamlingssted for Ganløses borgere og foreninger. Foto: Ganløse Foreningshus

Ny forening vil købe Liselund

Egedal - 02. februar 2021 kl. 19:05

Ganløses bestræbelser for at gøre Liselund til et foreningshus, er nu gået ind i en ny fase. De største foreninger og en række privatpersoner i Ganløse har netop stiftet foreningen »Ganløse Foreningshus«, der har til formål at erhverve, indrette og anvende dele af den nu nedlagte ungdomsklub på Liselund som forsamlingssted for Ganløses borgere og foreninger.

»En halv snes foreningsrepræsentanter og medborgere i Ganløse har dannet foreningen »Ganløse Foreningshus« og arbejder nu målrettet på at skaffe økonomiske midler til at købe stuehuset i byens tidligere ungdomsklub for at indrette og drive et foreningshus. Bag initiativet står Ganløse Idrætsforening, Idrættens Venner, Ganløse Spejderne, Ganløse Bylaug, Ganløse Musikforening og flere enkeltpersoner.«, fremgår det af en pressemeddelelse.

Foreningens formand Bo Otterstrøm ser det som en oplagt løsning, at foreningerne går sammen om at skaffe penge til at købe og udvikle huset.

- På den måde sikres en massiv opbakning fra stort set alle byens borgere og en økonomi, der bør kunne overskues. Interessen fra foreningerne er stor, siger han i pressemeddelelsen.

- Vi har fået en lokal advokat til at gå ind i arbejdet. Han hjælper med udfærdigelsen af de nødvendige papirer samt følger salget af anparter, der sælges for 1000 kroner pr anpart. De indsamlede penge sættes ind på en klientkonto. Og skulle foreningen i sidste ende ikke få lov til at købe Liselund, vil pengene blive tilbagebetalt til anpartshaverne - dog minus det beløb, som den nystiftede forening har haft under det forberedende arbejde, slutter Bo Otterstrøm.

Forfatteren Anne Hjælmsø, der er formand for Ganløse Biblioteks Venner, koordinerer salget af anparter.