Ny forening stiftet for forældre i Egedal

Vi vil styrke forældrene stemme, lyder det fra initiativtagerne

Egedal - 08. december 2020 kl. 07:30

Forældre i Egedal Kommune har nu fået en ny forening som talerør.

Baggrunden er, at "forældre savner reel indflydelse på deres børns dagligdag i kommunens dagtilbud", lader initiativtagerne forstå.

Bag det nye tiltag står en gruppe forældre til børn i Egedal Kommune, der er gået sammen om at starte en lokal forældreorganisation under Forældrenes Landsorganisation (FOLA), der skal samle og styrke det gode samarbejde mellem forældre, politikere og forvaltning i Egedal Kommune.

"Egedal Forældreorganisation - EGFO" kalder den nye forening sig, og den indkalder til stiftende generalforsamling og valg af bestyrelse og formand mandag 21. december.

Føler sig glemt "Forældre i Egedal Kommune føler sig igen og igen sat uden for døren, når forvaltning og politikere i kommunen træffer beslutninger, der påvirker børnene ude i dagtilbuddene. Senest i oktober 2020, hvor kommunen besluttede, at børnene også efter coronatiden skal afleveres og hentes ved lågen. Det faldt adskillige forældre for brystet, og områdebestyrelserne meldte ud, at de ikke oplevede at være blevet hørt", lyder det fra folkene bag den nye forening.

"At forældre ofte føler sig kørt over og affejet af Egedal Kommune er udtryk for, at samarbejdet halter betragteligt. Det vil arbejdsgruppen bag EGFO gerne ændre på."

Samarbejdet og dialogen mellem forældre, forvaltning og politikere trænger til et gevaldigt løft, og forældrene skal have en styrket stemme i spørgsmål, der handler om deres børn, mener gruppen.

"Forældrene er en meget vigtig spiller, når børnenes trivsel skal sikres ude i dagtilbuddene. Vi i arbejdsgruppen bag EGFO føler os overbeviste om, at både politikere, forvaltning og forældre i kommunen ønsker det samme på børneområdet i Egedal: Dagtilbud af høj kvalitet med børn i trivsel og forældre, som er trygge."

Med FOLA i ryggen EGFO stiftes under FOLA, og herigennem er det håbet for den nye forening, at forældre som medlem kan få hjælp og rådgivning, hvis de f.eks. oplever knas i samarbejdet med institutionen.

"Som ene forælder kan man føle sig lille, når man har en mening om sit barns dagtilbud, kommunens normeringer og prioriteringer på børneområdet. Derfor ønsker EGFO at samle og organisere forældrene, så ingen står alene om sikre sit barn en god og tryg hverdag i daginstitutionen. Mange samlede stemmer giver større genklang - og styrkes på tværs af kommunens 4 områder", siger arbejdsgruppen,

Generalforsamlingen den 21. december vil foregå online via Microsoft Teams og Facebook-siden "Egedal Forældreorganisation - EGFO". Skulle interesserede uden en profil på Facebook have lyst til at være med, så kan arbejdsgruppen kontaktes på mailadressen kontaktegfo@gmail.com.

