Formand for Nu Hygger Vi Jørgen Lange ved Ølstykke Svømmehal, hvor foreningens første aktiviteter skal foregå. Foto: Annemette Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Ny forening: Alle skal have råd til motion og hygge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ny forening: Alle skal have råd til motion og hygge

Egedal - 15. august 2021 kl. 05:45 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Motion og socialt samvær. Det er målet med den nye forening Nu Hygger Vi, der starter sine første aktiviteter i Ølstykke Svømmehal onsdag den 1. september.

Her kan demente og deres pårørende, handicappede, ensomme og hjemløse uanset alder samt borgere over 65 år med behov for socialt samvær eller fortsat genoptræning eller vedligeholdelsestræning melde sig ind og motionere i svømmehallens store bassin hver onsdag fra klokken 13-15, og fra klokken 13.30 til 15 er der også mulighed for at bevæge sig i varmtvandsbassinet. Foreløbig 17 gange i 2021, men det fortsætter i 2022, oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

Bagefter bliver der en halv times socialt samvær og snak over en kop medbragt kaffe eller te i svømmehallens forhal.

- Det sociale samvær er utroligt vigtigt, når man kommer op i vores alder, siger Jørgen Lange, der er formand for Nu Hygger Vi.

Han har siddet i Seniorrådet i to perioder og stiller op igen til valget i efteråret, og faktisk er ideen til Nu Hygger Vi opstået i forbindelse med, at Seniorrådet Alzheimerforeningen og Egedal Kommune arrangerede Huskeuge for tre år siden.

- Der lavede vi en aktivitet, hvor vi stod for svømning om fredagen og alle kunne komme og prøve, siger Jørgen Lange.

Han er også medlem af foreningen Pust og Støn, som har tider i svømmehallen mandag, tirsdag, torsdag og fredag, og derfra ved han, at der er stor interesse for at deltage i Pust og Støns sociale samvær om torsdagen. Men initiativtagerne fra Egedal Seniorråd, Handicaprådet, Alzheimerforeningen i Egedal og Ældre i Bevægelse mener, at der er behov for et tilbud mere til billigere penge.

- For det første har Pust og Støn en meget lang venteliste, så folk kan ikke komme ind, og for det andet koster det 800 kroner om året, og der er pensionister, der hellere vil bruge pengene på en jule- eller fødselsdagsgave til barnebarnet. De har ikke 800 kroner til det, mener Jørgen Lange.

Derfor er kontingentet til Nu Hygger Vi kun 50 kroner om året til at dække de mest nødvendige administrationsomkostninger, mens udgifter til instruktør og livredder forventes betalt ved at søge om tilskud.

Foreløbig står foreningen dog uden instruktør, fordi den ikke som håbet fik tid i svømmehallen om fredagen, som den havde fundet en instruktør til.

- Om onsdagen kan den person, vi havde, ikke, så nu søger vi en instruktør, forklarer Jørgen.

Udover at bruge det store bassin og varmtvandsbassinet kan medlemmerne af Nu Hygger Vi også frekventere svømmehallens saunaer om onsdagen mellem 13 og 15. Foreløbig skal de dog købe en ekstra billet for at benytte dampbadet eller kabinen med infrarød varme, men foreningen drømmer om, at det på sigt kan lykkes at overbevise kommunen om, at det også skal være en del af tilbuddet.

- Man ved jo, at det er godt for muskler og led, fastslår formanden.

Selv om ideen til Nu Hygger Vi er tre år gammel og intet har med Corona at gøre, så mener han, at Coronaen har aktualiseret behovet for foreningen både fysisk og mentalt efter en periode, hvor mange ikke har kunnet dyrke motion og har siddet meget alene hjemme.

- Hvis ældrebefokningen ikke kommer i gang i år, så kommer folk ikke i gang, og så får vi en masse, som kommunen skal tage sig af, med skader og dårligdomme, siger han.

Til Pust og Støns torsdagsarrangementer er der også skabt nye kontakter, så folk tager i teatret eller på museer sammen og har fundet nye venner i en sen alder, hvor andre måske er faldet fra.

- Ensomhed er en forfærdelig sygdom, fastslår Jørgen.

Han har fået de første 10 tilmeldinger, og da der p.t. ikke er så mange restriktioner i svømmehallen, så kan der være mange flere i bassinet. På sigt håber Jørgen Lange, at foreningen får flere aktiviteter i gang som for eksempel badminton eller motion i Sundhedscentrets træningslokale, men nu starter den med aktiviteter i vand.

- Det håber jeg, det ender i, men for at sparke det i gang er det her meget vigtigt, for her får de rørt alle lemmer, siger han.

Udover Jørgen Lange består bestyrelsen for Nu Hygger Vi af næstformand Lea Jensen, kasserer Annie Havnsøe Thomasen, sekretær Bjarne Larsen og bestyrelsesmedlemmerne Per Husted Sørensen og Geert Hvid Bertelsen. Interesserede kan læse mere på www.nuhyggervi.dk.