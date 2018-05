Den nye formand Anne Mollerup håber, at Egedal Erhvervsforening kan tiltrække flere medlemmer. Foto: Allan Nørregaard

Ny erhvervsformand vil have flere medlemmer

Egedal - 31. maj 2018 kl. 05:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Annemette Ross Jensen

Egedal Erhvervsforening vil meget gerne have flere medlemmer. Det fastslår Anne Mollerup, der har afløst Henrik Haagendrup som formand for foreningen.

- Jo flere vi er jo bedre, siger Anne Mollerup, der p.t. er formand for en forening med omkring 120 medlemmer af de cirka 1800 mulige virksomheder i kommunen.

- De fleste synes, det er godt at have et talerør overfor kommunen, konstaterer hun i Frederiksborg Amts Avis, og hvad det angår har den afgåede formands indsats gjort det lettere for den nuværende bestyrelse med ny formand og tre nye medlemmer.

- Den tidligere formand har virkelig knoklet på og været med til at lægge nogen gode stier, som er nemme for os at træde på, siger Anne Mollerup. Hun mener, at foreningen kan takke Henrik Haagendrup for, at politikerne i byrådet har fået så meget fokus på erhvervslivet, at der i budgettet for 2018 og de kommende år er afsat en million ekstra til at forbedre forholdene for erhvervslivet.

Men da det nu er Henriks konservative kone Charlotte, der er blevet byrådets nye formand for Kultur- og Erhvervslivet, valgte han at trække sig på den seneste generalforsamling for at undgå tvivl om hendes habilitet.

Så nu er det Anne Mollerup, og den nye bestyrelse, der skal følge op på succesen.

- Nu skal vi have handling bag ordene, og vi skal i bestyrelsen være med til at tage udfordringen op og finde ud af, hvad erhvervslivet har brug for og hvordan det kan blive nemmere at være virksomhed i Egedal, siger den nye formand.

