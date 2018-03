Ny direktør ansat

Egedal Kommune har pr. 1. maj 2018 ansat Sune Schou som ny direktør for Jobcenter, Center for Borgerservice, Center for Plan, Kultur og Erhverv, Center for Teknik og Miljø samt Center for Ejendomme og Intern Service. Af en pressemeddelelse fra kommunen fremgår, at et enigt økonomiudvalg har peget på ham som afløser for Ulla Gramstrup, og det blev onsdag aften tiltråd af byrådet.