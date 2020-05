Ny daginstitution i Smørum er åbnet

»Byggeriet er nu næsten helt færdigt og de sidste tegn efter byggepladsen forsvinder i takt med den store indflytning. På grund af Corona-situationen er det blevet arbejdet på højtryk for at åbne daginstitutionen hurtigst muligt, så de mange gode kvadratmeter kunne tages i brug.«, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

- Efter en meget travl slutspurt, leveret i et tæt samarbejde mellem kommunens tekniske og pædagogiske kræfter, er vi er nu klar til at modtage de første børn i de spritnye og superlækre rum. Vi har glædet os til at samle alle vores børn og personale under et tag, så vi kan være sammen og arbejde sammen i vores nye helt fantastiske hus, siger Tina Emborg Sørensen. Hun er daglig leder af Ny Smørum som institutionen hedder midlertidigt.