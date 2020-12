Se billedserie Vi har oplevet en utrolig opbakning fra folk i Ganløse, siger Christina Jonasson. Foto: fdue.

Send til din ven. X Artiklen: Ny café: Et lille stykke Italien er rykket ind i Ganløse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny café: Et lille stykke Italien er rykket ind i Ganløse

Det er en gammel drøm jeg endelig får udlevet, siger nyslået café-ejer

Egedal - 03. december 2020 kl. 07:50 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Der er ikke 25-30 grader udenfor, og bybilledet er ikke just præget af pizzeriaer, rødvin og skønsang a la "Bella Notte".

Nej, Ganløse er ikke Rom eller Venedig, og vejret alt andet end sydlandsk for tiden. Men derfor kan man da godt bringe et lille stykke Italien ind i byen.

Det er i hvert fald det der har været tanken for Christina Jonasson. Hun har på Bygaden slået dørene op til "No 12 Café & Tapas", et sted hun lader forstå klart er inspireret af støvlelandet.

"Jeg har boet i Italien i mange år, og nød virkelig det her med at sidde på en café og nyde et glas vin og noget tapas. Det har jeg savnet siden", fortæller hun.

Siden rumsterede drømmen om at åbne sit eget. Sidste nytår blev et arbejde i rejsebranchen kvittet, og med opbakning fra hjemmefronten tog hun springet.

"Det er en gammel drøm, jeg endelig får udlevet", siger Christina Jonasson.

At det blev i Ganløse, har givet god respons, fortæller hun:

"Vi har oplevet en utrolig opbakning fra folk her. Mange er gået forbi, mens vi arbejdede her, og sagt "nej, hvor fedt der sker noget nyt", og da vi åbnede, væltede det ind med bestillinger", siger den 48-årige Christina Jonasson, der bor med sin mand i Stenløse Syd, og parret har to voksne børn.

Som navnet på cafeen antyder, er det et menukort der er præget af diverse tapas-retter. Men der er også mulighed for en kop kaffe eller kakao, eller et glas vin, øl eller vand.

"Der har været besøg både af ældre, der har været til yoga, og skoleelever. Så vi prøver at ramme bredt", siger Christina, der også gerne vil henvende sig til cykel-folket med cafeen.

På grund af Corona er der for tiden særlig interesse for ud af huset-bestillinger. Der er restriktioner på højest otte i cafeen af gangen.

"Vi vil også gerne have sat gang i nogle events", forklarer den nyslåede café-ejer.

Hun ser frem til foråret, hvor der bliver mulighed for at sidde udenfor. Så ligner det hele lidt mere Italien.