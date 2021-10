Ny børneklub ser dagens lys i Egedal

Kulturspirerne er en helt nystartet børnekulturklub, hvor Egedal Bibliotekerne, Egedal Musik- og kulturskole, Egedal Arkiv og Museum samt Egedal Kommune er gået sammen om at skabe en klub for familier i Egedal, der ønsker at få gode kulturelle oplevelser sammen - man kan sige at man "går til kultur". Klubben er for primært for familier med børn i alderen 4-10 år.