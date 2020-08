Ny besøgstjeneste skal give demente nye fællesskaber og pårørende et pusterum

»Formålet med besøgstjenesten er at give mennesker med demens mulighed for at indgå i et fællesskab med et andet menneske, lidt ligesom at få besøg af en god nabo og samtidig give mulighed for at dyrke og bevare kendte interesser sammen med demensvennen. Derudover er det også formålet at give pårørende et pusterum i hverdagen.«, oplyser en pressemeddelelse fra aktørerne, der allerede har ansat Lene Herskind som frvivillig aktivitetsleder.