Foto: Egedal Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Ny arbejdstidsaftale med Egedals lærere på plads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny arbejdstidsaftale med Egedals lærere på plads

En ny arbejdstidsaftale for lærerne i Egedal er forhandlet på plads af Egedal Lærerkreds og Egedal Kommune. Aftalen gælder fra 2021-2024.

Egedal - 13. marts 2021 kl. 09:20 Kontakt redaktionen

Efter grundige forhandlinger er Egedal Lærerkreds og Egedal Kommune blevet enige om en arbejdstidsaftale for lærerne.

Det oplyser Egedal kommune i en pressemeddelelse.

Aftalen skal understøtte et godt skoleliv så kommunens børn kan blive endnu dygtigere med fortsat fokus på trivsel og tryghed.

"Jeg vil først og fremmest, takke lærerkredsen for de grundige og åbne drøftelser vi har haft. Vi er kommet utroligt tæt på hinanden under forhandlingerne, og det tegner godt for det fremtidige samarbejde," siger Lone Kvist, centerchef for Skole- og Dagtilbud i Egedal Kommune, i pressemeddelelsen.

Aftalen er inspireret af den nuværende aftale som udløber - men der er også enkelte fravigelser og præciseringer:

"Vi er enige om at vi fortsat vil rekruttere flere dygtige lærere til skolerne i Egedal og det skaber den nye aftale gode rammer for - som i sidste ende er til gavn for elevernes læring og trivsel," fortæller Lone Kvist, centerchef for Skole- og Dagtilbud i Egedal Kommune.

Erstatter gammel aftale

Egedal Kommune havde i forvejen en lokal aftale om arbejdstid som udløber i år, og med den i hånden ønskede man at justere en ny aftale på plads for perioden 2021-2024. Derfor ohar man søgt enighed om en ny aftale:

"Vi er glade for, at vi i et godt og konstruktivt samarbejde med centerchefen og de to distrikt-skoleledere i forhandlingsudvalget har kunnet lande en ny lokalaftale, som i samspil med den nye centrale arbejdstidsaftale forhåbentligt kan medvirke til at fastholde vores dygtige lærere og børnehaveklasseledere og tiltrække nye veluddannede lærere og børnehaveklasseledere," siger formanden for Egedal Lærerkreds, Steen Herløv Madsen.

Med den nye lokale aftale ønsker både Egedal Lærerkreds og Egedal Kommune at skabe de bedste rammer for et tæt og konstruktivt samarbejde.

Den lokale aftale skal skabe gennemskuelighed og overblik over arbejdstiden samt styrke grundlaget for et godt arbejdsmiljø.

"Jeg er glad for at vi igen har landet en aftale, som kan understøtte arbejdet med at gøre vores børn fagligt dygtige og sikre god trivsel, samt sikre en attraktiv arbejdsplads med engagerede og professionelle lærere. Aftalen giver også mulighed for at tilpasse skoledagen til lokale behov, med fokus på en sammenhængende og varieret skoledag til glæde for elever og medarbejdere," siger Søren Trier Høisgaard, velfærdsdirektør i Egedal Kommune.