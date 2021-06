De fleste Egedal-borgere har to eller tre affaldsspande, men fremover skal de også have en beholder stående til pap. Foto: Kenneth Tanzer

Ny affalds-løsning koster 1600 kr. mere om året

Egedal-politikere nikker ja til ny og dyr plan for sortering af affald

Egedal - 11. juni 2021 kl. 09:14 Af Kenneth Tanzer

Husejerne i Egedal Kommune bliver ramt på pengepungen, når de fremover skal sortere affald.

Det står klart efter onsdagens møde i Teknik- og Miljøudvalget, hvor politikerne nikkede ja til en løsning, der skal sikre den fremtidige sortering af ti affaldsfraktioner.

Helt konkret kommer den nye sorterings-plan til at betyde en stigning på 1600 kr. (inkl. moms, red) om året for den enkelte husejer.

"Det er mange penge. Vi havde forventet en stigning, men 1600 kr. mere om året er et beløb, som fylder noget hos den enkelte husejer. Når det er sagt, så koster det at lave nye kontrakter og købe materialer. Jeg bliver dog irriteret, når jeg hører miljøminister (Lea Wermelin, red) nævne et beløb på 55 kroner om året pr. husstand i 2030. Det er helt på månen og på ingen måde realistisk," siger Bo Vesth (V), der er formand for kommunens Teknik- og Miljøudvalg.

Han understreger dog, at kommunen er bundet op på en såkaldt "skal-opgave".

"Jeg er godt klar, at det her ikke er populært hos borgerne, men der er ingen vej udenom. Det er vedtaget ved lov og skal gennemføres, for i regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor skal vi fremover sortere i ti affaldsfraktioner. I Egedal er vi allerede gode til at sortere affald, så jeg håber naturligvis, at borgerne vil tage godt imod den nye løsning, selvom den medfører en større udgift," siger Bo Vesth til Lokalavisen Egedal.

En ekstra spand på vej Hvis byrådet senere på måneden følger trop og godkender den nye sorterings-plan, så kan borgerne se frem til en løsning, hvor de fremover skal have fire affaldsspande stående foran boligen.

Én til mad- og restaffald, én til papir, plast og drikkekartoner, én til glas og metal og én til pap - læg dertil en sæk til tekstil og en boks med farlig affald, som kan bestilles i forbindelse med storskrald.

"Vi kunne have valgt en anden løsningsmodel med en 4-kammerbeholder til tekstil, papir, metal og glas, men den beholder skal tømmes med en speciel bil, hvilket betyder, at cirka 500 husstande ikke kan tilbydes den løsning, da bilen på grund af veje og tilkørselsforhold ikke har mulighed for at hente affald på disse adresser. Derfor har vi valgt en løsning, hvor alle Egedal-borgere hører under den samme ordning. Jeg ser også fordele ved den løsning, for der bliver mere plads til plastik, og så får vi en separat spand til pap, hvilket kan betyde færre ture til genbrugspladsen," siger Bo Vesth, som håber, at prisen for at benytte de lokale genbrugspladser kan falde.

Prisen skal ikke stige "Jeg vil opfordre til, at Teknik- og Miljøudvalget i den kommende valgperiode vil holde et vågnet øje med hele affaldsområdet og her under vores genbrugspladser. Der er ingen tvivl om, at når vi kommer til at sortere mere husstandsnært vil brugsmønsteret for genbrugsstationerne ændre sig, og vi skal gøre alt for at prisen ikke stiger yderligere," siger udvalgsformanden.

Hvad tror du borgerne vil være mest imod. Prisstigningen eller en ekstra affaldsbeholder?

"Godt spørgsmål. Nogle vil helt sikkert være ærgerlige over prisen, mens andre vil have noget imod den ekstra spand, som de nu skal finde plads til."