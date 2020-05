Kunderne fordelte sig jævnt over hele dagen, så der var god plads og ingen køer. Foto: Allan Nørregaard

Ny Netto godt modtaget

Onsdag genåbnede Veksø i Netto med sit nye koncept på indretning, farver og et særligt fokus på frugt, grønt og nemme måltider.

- Det er gået over alt forventning, konstaterede butiksbestyrer Tage Mike Nielsen kort før klokken 14 onsdag. I modsætning til normalt når Netto åbner butikker, så skete åbningen i Veksø efter ledelsens ønske uden levende musik og et væld af gode tilbud, der kunne få folk til at stimle sammen i disse Coronatider.