Ny Harald Nyborg godt i gang

Selv om åbningen af Harald Nyborgs nye butik på Valdemarsvej i Ølstykke fredag morgen ikke blev så festlig, som den plejer, på grund af Corona, så var der kunder i butikken fra morgenstunden. De blev modtaget med håndsprit og en Harald Nyborg-gul gavespand med kataloger og et bigshopper indkøbsnet.

- Det er gået fint, mend det er lidt anderledes. Vi plejer at have virkelige foræringstilbud og musik men det synes vi ikke, vi kan i denne tid, så vi er ganske godt tilfreds med besøgstallet, sagde Harald Nyborgs direktør Arne Gerlyng-Hansen. Han oplyste, at der kan stå flere hundrede mennesker i kø ved en normal åbning med slagtilbud, men selv om der var nogle i kø i Ølstykke, var den ikke så lang, og de kom kort før, butikken åbnede.