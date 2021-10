Se billedserie Eleverne blev delt i to hold og gik på skift i skole hos Frøken Mogensen, hvor de lærte at skrive med skråskrift. Foto: Allan Nørregaard

Nutidens elever i fortidens skole

13. oktober 2021 Af Annemette Ross Jensen

Hvordan skriver man skråskrift, og hvordan var det at gå i skole i gamle dage. Det fik 5.b fra Bækkegårdsskolen i Ølstykke et indblik i, da klassen i sidste uge besøgte Skenkelsø Mølle Museum på Maglehøjvej 42.

Nu hvor Corona atter tillader det, har museet åbnet op for sit tilbud til "Skolen i virkeligheden", og det er populært.

- Fra vi startede midt i august til vi slutter midt i november har vi haft omkring 1000 elever, så det må siges at være en succes, men det kræver meget af de frivillige, konstaterer arkivmedarbejder Lena Sørensen.

En af dem er Hanne Mogensen, der denne dag skal optræde som skolefrøken i museets gamle skolestue for første gang.

- Vi skiftes til at være her, men jeg er her meget. Det komme sådan lidt an på emnet, fortæller Hanne.

Flere emner at vælge Klasserne kan nemlig vælge at få sat fokus på forskellige emner.

Det ene hedder fra jord til bord, og der får eleverne en rundvisning i møllen og grutter mel, som de tager med ned i museets formidlingshytte.

- Der er tændt bål, og så skal de bage melet til fladbrød og spise det. Det, synes de, er sjovt, siger Hanne.

Klasserne kan også vælge et arkæologitema, hvor de får udleveret en metaldetektor og går en tur med den på et areal ved møllen.

- Der er strøet ting ud, og nogle gange finder de dem, andre gange ikke, konstaterer Hanne. Men uanset hvad, så har museet et par kasser med metalting i den ene og knogler og lignende, der ikke kan findes med metaldetektor, i den anden, så eleverne kan få indblik i, hvad der kan findes med metaldetektor, og hvad der skal graves efter.

Det tredje tilbud er et besøg i skolestuen med undervisning i skolegang i "de gode gamle dage" samt rundvisning og fortælling om livet i møllerens gamle stuer i stuehuset.

Her finder man også gamle telefoner og andre kommunikationsmidler fra "gamle dage", og møllens fjerde tilbud er et indblik i dem.

- Så lærer de om telefonens historie samt at morse og lave flagsignaler, fortæller Hanne.

Sjovt for alle parter Hun synes, det er sjovt at undervise børnene, og har også kun fået positiv respons tilbage - både fra lærerne, der synes, det er spændende og går hjem og fortæller om det på lærerværelset, og børnene.

- De børn, vi har haft, har også syntes, at det var sjovt, og de har været meget lydhøre og interesserede. Jeg har ikke oplevet børn, der siger, de ikke gider - selv ikke fra de større børn i 5. og 6. klasse, siger hun.

Klasserne kan vælge sig ind på det tema, de er interesserede i.

- Og nogle klasser kommer igen og skal have et andet, siger hun.

Det gælder for eksempel 5.b på Bækkegårdsskolen, der tidligere har været på Skenkelsø Mølle Museum for at høre om arkæologi. Nu er de tilbage for at prøve at være i skolestuen og møllerens stuer.

Mad af fælles fad Klassen bliver delt op i to hold. Hanne lærer børnene at skrive e med skråskrift "Op, rundt, ned og op" og fortæller, at der i dag er så få, der kan læse skråskrift, at dem, der kan, føler, at de har et "hemmeligt" skriftsprog.

Hun fortæller også om livet i skolen og på landet i gamle dage, hvor man fik grøden serveret i ét fad, som alle spiste af med hver sin ske.

I disse Coronatider, er børnene godt klar over, hvad det kan føre med sig af smittespredning, hvis en af medspiserne er forkølet.

- Det kunne være hyggeligt, men det er uhygiejnisk, som en af eleverne siger.

For Hannes bedstemor, der havde været vant til sin egen tallerken, inden hun kom ud at tjene som 14-årig og blev præsenteret for fællesfadet. var tanken også så ulækker, at hun ikke kunne få en bid ned, før hendes madmor opdagede, at hun intet spiste, og gav hende en tallerken for sig selv, fortæller frøken Mogensen.

Men en kølig efterårsdag kan man godt blive lidt "kold i røven", som en udtrykker det, af at sidde på de hårde træbænke i skolestuen i den uopvarmede mølle.

Til gengæld er der ingen, der får "varmet" ballerne med spanskrør, og da frøken Mogensen mærker, at børnene begynder at sidde lidt uroligt, får de frikvarter. Men først må de stille op i to rækker, og bukke og neje pænt for frøken Mogensen, inden de går.

Natpotte under sengen Inde i møllerens stuer underviser arkiv- og museumsleder Rolf Kjær-Hansen den anden halvdel af klassen.

Han viser dem blandt andet 100 år gamle billeder, der i et dertil indrettet apparat kan ses som fortidens svar på 3D. Han viser også en detaljeret model af møllen, som Per fra Stenløse har lavet i i størrelsesforholdet 1:35.

- Det tog to år, fortæller Rolf om møllemodellen, som bliver foreviget med nutidens mobiltelefoner.

De korte senge i møllerens soveværelse giver anledning til undren. Rolf fortæller også, hvordan man vaskede sig med vand fra servantekanden, og hvis det var frostvejr, kunne vandet være så koldt, at man måtte slå hul på isen først. Til gengæld står natpotten under sengen, så man slap for at gå ud i kulden om natten.

Godt lokalt tilbud Line Offerlin Larsen, der er klasselærer i 5.b, synes godt om møllens tilbud.

- Jeg synes, det har været lærerigt for både mig og børnene. Børnene har glædet sig til at komme herud igen, for de har syntes, det var spændende, siger Line, der også synes, det er dejligt, at der er noget lokalt bevaret, som man kan besøge.

- Tit skal vi noget længere væk for at opleve historien, siger læreren, der dog ikke har planlagt flere besøg på møllen for nuværende.

- Men jeg kan se, der er nogle forskellige muligheder, siger hun.

Dagmar og Jonas fra 5.b er også godt tilfredse.

- Jeg synes, det er ret hyggeligt og spændende at se og høre om. Og at komme helt op i toppen af møllen, det er ret sjovt, siger Dagmar.

- Jeg synes også, det er et fedt sted og spændende at se. Det er godt, at det er gjort til et museum, siger Jonas, der tidligere har besøgt museet til en mølledag, hvor der var vikinger.

Til foråret kan skoleklasserne igen melde sig til "Skolen i virkeligheden", og i det nye år genoptager Skenkelsø Mølle Museum også sine mølledage, så alle kan komme til aktiviteter på møllen der. ross