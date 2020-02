Peter Beier ved åbningen af caféen i Stenløse den 1. november sidste år. Nu får chokoladerne også selskab af is. De lanceres i Stenløse søndag den 8. marts. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nu spiser vi is hele året

Egedal - 29. februar 2020

Fra søndag den 1. marts vil Peter Beiers populære chokolade få selskab af Peter Beiers egen is. Den dag lancerer Peter Beier sine nye is på Ørsholt Gods ved Helsingør, og de kommende søndage præsenteres isen i fire Peter Beier caféeer med caféen i Egedal Centret 33 i Stenløse som den første søndag den 8. marts og de tre i København de følgende tre søndage.

For Peter Beier hænger chokolade og is naturligt sammen, og som chef i Magasins is- og chokoladeafdeling beskæftigede han sig også med is, inden han startede sin egen chokoladevirksomhed i 1996.

- Chokolade- og isbutik hænger sammen, og det har det altid gjort, siger Peter Beier, der tror, at tidspunktet for at udvide Peter Beiers chokolade med is er det helt rigtige.

- Nu spiser man is hele året, fastslår han og peger på, at indbyggere i for eksempel Boston går ud og spiser, og bagefter tager de desserten hos ismanden i 20 graders frost.

Så nu kan is-elskere blandt andet glæde sig til blandt andet Peter Beier softice med vanille eller chokolade, blød jordbærsorbet, flødeis med hjemmebagt brownie og hvid chokoladeis med crisp pearl og et solstrejf af appelsin, men der vil også konstant blive præsenteret nye isvarianter som Ugens Is.

- Hver uge vil vi have en ny is for at tilfredsstille kundernes nysgerrighed, siger Peter Beier, der selv vil være til stede i cafeen i Egedal Centret fra klokken 14 til 17 søndag den 8. marts.