Nu skal kirken gøres hvid igen

»Murene skal renses af for maling, dårlige fuger repareres, tagpap fornyes, zinkinddækninger udskiftes, tegltaget ændres til zinktag (var oprindeligy i 1990 planlagt med kobbertag), de hvide mure males på ny og de røde mure skal oppudses og males på ny.«, skriver menighedsrådet, der har skitseret følgende tidsplan for i år:

I 2022 vil renoveringen fortsætte med maling af de røde flader og udvendigt træværk, og tegltaget bliver skiftet til zinktag. Det kræver et væsentligt mindre stillads på de lave bygninger, og menighedsrådet forventer, at hele projektet er færdigt hen på efteråret 2022.

Det erkender, at kirken ikke vil være noget kønt syn med stillads omkring den hvide kirke, og at der periodisk nok vil være lidt støj fra arbejdspladserne, kørsel med materialer, maskinstøj m.m.

»Men kirkelige handlinger vil fortsat kunne gennemføres i weekender. Hvad der dukker op i løbet af ugen vil menighedsrådet forsøge at få gennemført i Ølstykke for ikke at forsinke go fordyre projektet.«. skriver menighedsrådet, der beklager de gener, arbejdet medfører, og håber på forståelse for nødvendigheden af renoveringen.