Nu skal 14.000 bøger afleveres

Cirka 14.000 bøger, som skulle have været afleveret til Egedal Bibliotekerne fra den 12. marts til 17. maj, hvor der var lukket på grudn af Corona, skal nu tilbage på hylderne.

»Hvis du afleverer dine gamle lån senest torsdag den 18. juni, slipper du for gebyr! Herefter vil gebyret være 230 eller 120 kroner for henholdsvis voksen- og børnebøger.«, oplyser kommunen og understreger, at gamle gebyrer fra før den 12. marts stadig skal betales.