Nu må vi være sociale igen: Ældre Sagen i Ølstykke i gang

Egedal - 09. juni 2021 kl. 05:48 Af Annemette Ross Jensen

Normaliseringen efter Coronakrisen er i fuld gang og nu genstarter Ældre Sagen i Ølstykke også sine aktiviteter.

- Det har jo været en nedslående tid. Folk har isoleret sig mere og mere og er lidt svære at få i gang igen. De er meget nervøse, siger Susanne Kongsaa, der er formand for Ældre Sagen i Ølstykke.

For selv om de fleste af de medlemmer, der har brug for aktiviteter om dagen, er vaccinerede, så er de stadig forsigtige, konstaterer formanden for Ældre Sagen, der prøver at lokke medlemmerne af huse med spis sammen og forskellige ture.

- Vi starter på torsdag den 10. med den store Danmark Spiser sammen, og vi starter også med forskellige aktiviteter, siger formanden.

Hun oplyser, at søndagsmødestedet på Græstedgård hver søndag klokken 14-17 også er godt i gang igen.

- Der kommer i hvert fald 10 hver gang, siger hun.

Tirsdag den 15. juni klokken 19 holder Ældre Sagen i Ølstykke også Årsmøde 2021 i salen under Ølstykke Bibliotek på Østervej 1 i Ølstykke. Det er med tilmelding senest den 14. juni.

- Det bliver jo et amputeret møde. Vi holdt det sidste i september, og det halve år siden da har vi stort set ikke lavet noget, konstaterer formanden for Ældre Sagen i Ølstykke, der alligevel kan glæde sig over et stabilt medlemstal.

- Selvfølgelig er der faldet nogle fra på grund af sygdom, død og flytning, men vi får tilført nye, så vi kan holde vores medlemstal, siger hun.

Af lokalafdelingens seneste medlemsblad fremgår også, at der bliver mange muligheder for at mødes i den kommende sæson og på grund af den store nedlukning har bestyrelsen besluttet, at aktiviteterne i sæsonen 2021/2022 bliver gratis for dem, der har betalt for sæson 2020/2021.

På listen over aktiviteter er blandt andet en tur til Planetariet tirsdag den 24. august, en udflugt til Frihedsmuseet tirsdag den 21. september og et besøg på Folketeatret tirsdag den 26. oktober.

Efteråret byder også på en fem dages tur til Krakow i september, og tirsdag den 16. november vil Peter G. Nielsen fra Din Hørespecialist, fortælle om erfaringer med høreapparater på Ølstykke Kro.

I løbet af efteråret bliver der også en række spis sammen arrangementer på Ølstykke Kro.

Der bliver engelsk-hold på flere niveauer, åben slægtsforskningscafé og it-caféer, oplevelser og samvær i naturen med både cykling, traveture, stavgang og krolf.

Ældre Sagens eget petanque-tilbud er dog fusioneret med Ølstykke Petanque Klub, som de fleste af Ældre Sagens medlemmer alligevel også var medlem af, så fremover er det klubben, der står for petanque på banerne ved Græstedgård.

Indendørs bydes der på bordtennis, stolefitness, ældremotion i Stræk og Bøj, gymnastik og dans. Der bliver også mulighed for stillesiddende sysler med bridge, maleklub, åbent værksted med metal og træ, samt strik og hygge.

Hygget bliver der også i de mange dame- og herreværelser, hvor medlemmerne mødes i blandt andet Jomfruburet eller Karlekammeret.

Og når 2021 er gået på hæld, så skal det markeres festligt. Fredag den 7. januar holder Ældre Sagen i Ølstykke nemlig nytårskur med boblevand, kransekage og kaffe samt musik og dans, hvis det er tilladt til den tid.