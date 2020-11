Der bliver ikke noget arresthus i området ved Kildedal. Arkivfoto.

Nu ligger det helt fast: Intet arresthus i Kildedal Nord

"Den sag er død", siger borgmester. Ny helhedsplan for området er på vej

Den sidste tvivl er nu ryddet af vejen. Der bliver ikke opført nyt arresthus i Kildedal Nord.

Det ligger fast efter de seneste møder i Planudvalget og Økonomiudvalget, hvor en ny helhedsplan for området er blevet vendt og drejet.

Som tidligere omtalt besluttede byrådet på sit møde den 26. august, at forhandlingerne med Kriminalforsorgen skulle "sættes i bero". En formulering, der satte gang i spekulationer og diskussioner - for hvordan skulle det forstås? Var det et definitivt nej, eller hvad?

Men tvivlen kan nu manes helt i jorden. I en indstilling til Planudvalget skriver administrationen om behandlingen af sagen frem til byrådets beslutning i august. Her kan man blandt andet læse følgende:

"Da der ikke længere arbejdes med etablering af et arresthusprojekt i området, giver det nye muligheder for anvendelsen af kommunens areal, som skal afklares."

Borgmester Karsten Søndergaard (V) bekræfter overfor Lokalavisen, at arresthuset ikke længere er en del af kommuneplanen.

"Siden vores beslutning i august har der ingen forhandlinger eller kontakt været med Kriminalforsorgen. Den sag er død, og jeg er sikker på at Kriminalforsorgen nu er gået nye veje for at finde andre muligheder."

Borgere skal inddrages Som tidligere omtalt var det et stort flertal i byrådet, der på sit møde 26. august besluttede at sætte forhandlingerne i bero. Det skete med begrundelsen, at de indkomne mægler-vurderinger ikke levede op til forventningerne.

Med andre ord var meldingen, at forhandlingerne strandede på prisen. Men borgmesteren ønskede ikke at oplyse hvilke beløb der havde været i spil mellem Kriminalforsorgen og Egedal Kommune. Det gælder stadig, lader han forstå.

Som nævnt er en ny helhedsplan for Kildedal Nord nu ved at blive udarbejdet. Administrationen har indstillet, at der arbejdes med på en overordnet og mere detaljeret helhedsplan for området.

Da der er stor offentlig interesse for området, lægges der op til borgerinddragelse i form af borgermøder, workshops og lignende.